プロダンス「D.LEAGUE 23−24 AWARDS SHOW」が6月26日、東京・港区のTOKYO NODEで行われた。

8カ月に及んだ4シーズン目で最も活躍したDリーガーに贈られる「MVD OF THE YEAR」はCyberAgent LegitのTAKUMI(24)が2季連続で選出された。

レギュラーシーズン2連覇を達成したチームを支えてきたTAKUMIは「びっくりしています。このような賞をいただけるのも、上の世代の方々が作り上げてきたダンスシーンがあるおかげです。もっとうまく、もっと成長して、Dリーグを世界に、世の中に伝えていきたいです」とスピーチした。

最もチームを育て、作品づくりに優れたディレクターに贈られる「MOST CREATIVE DIRECTOR」はCyberAgent LegitのFISHBOY(38)が選ばれた。受賞スピーチは「シーズンを通してメンバーの意識は伸びましたが、自分の弱い部分も見えました」と切り出し、チャンピオンシップ(CS)前にイライラが頂点に達していたことを明かした。そんな時、明石家さんまが話していた言葉に触れたそうで「さんまさんが『イラッとするってことは、自分がえらいと思っていること』と言われていて、『俺はえらくない。チームに貢献するだけ』と思えるようになりました。さんまさんとメンバーのおかげです」と、フィッシュだけに、さんまを例に、会場を盛り上げた。

5シーズン目のなる「24−25 SEASON」は10月15日に開幕する。各チームはそれぞれ、ワンマンライブや各イベントなどを行いながら、戦力整備に着手する。また、来季は新チーム「LIST::X(リストエクス)」が加わり、14チームによる戦いが繰り広げられる。

受賞リストと喜びの声は下記の通り。

★MVD OF THE YEAR presented by ソフトバンク株式会社

CyberAgent Legit/TAKUMI

★MOST CREATIVE DIRECTOR presented by 第一生命保険株式会社

CyberAgent Legit/FISHBOY

★MUSIC OF THE YEAR

DYM MESSENGERS/In my eyes (feat. maco marets & reina)=ROUND.10の楽曲

ディレクター・TAKUYA「かっこいい音楽はかっこいいダンスを生みます。完璧に踊りこなしたメンバーとmaco marets、reinaに感謝します」

Yasmin「ダンサーは音ありき。こういった賞をいただけてうれしいです」

★MOST FAV DANCER

SEGA SAMMY LUX/TAKI

「4年前からD.LEAGUEのスター軍団になろうと活動してきて、少しずつ形になってきました。これからもスター軍団として、D.LEAGUEを広めたいです」

★MOST FAV TEAM

SEGA SAMMY LUX

ディレクター・CanDoo「ファンのみなさんに毎ラウンド助けられて、踊ってきました。来シーズンも新たなLUXに期待してください」

★BEST BOUT

CyberAgent Legit対KADOKAWA DREAMS (ROUND.12 / 5th MATCH)

CyberAgent Legit/KANATO「びっくりしました。このネタは大好きで、カドカワとの因縁の対決で気合が入っていた作品でした。うれしいです」

KADOKAWA DREAMS/MINAMI「このラウンドは自分たちも1番懸けていて、全力をかけたのに負けてしまいました。でも、これがあったから、CSにつながったんだと思います」

★BEST SKILL

LIFULL ALT-RHYTHM/ calin

「めっちゃくちゃうれしいです。心臓バクバクです。来季はチームで勝利をとりにいきます」