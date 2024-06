6月27日 発表

Gigaさん×TeddyLoidさん、ワンダフル☆オポチュニティ!さんが書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)において、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、Gigaさん×TeddyLoidさん、ワンダフル☆オポチュニティ!さんが参加することや、「プロジェクトセカイ 4th Anniversary 感謝祭」の開催といった新情報を発表した。

それぞれ、Gigaさん×TeddyLoidさんには「Vivid BAD SQUAD」の書き下ろし楽曲を、ワンダフル☆オポチュニティ!さんには「ワンダーランズ×ショウタイム」の書き下ろし楽曲を制作。これらの楽曲は今後、リズムゲーム楽曲として追加される予定となっている。

「プロジェクトセカイ 4th Anniversary 感謝祭」を9月28日に開催!

4周年を記念したリアルステージイベント「プロジェクトセカイ 4th Anniversary 感謝祭」の開催が決定。9月28日の昼と夜の公演を「横浜BUNTAI」にて開催するほか、9月27日に実施される予定の前夜祭では、オープニングアクトとして、「セカラジ」と「プロセカ放送局」の出張版を、28日は、朗読劇やミニライブ、4周年トークショーの3部構成で開催予定としている。

また、7月4日の10時より「カラフルパスDELUXE・PRECIOUSの継続購入期間が6か月以上の方」を対象とした、公演チケットの「アプリ内先行」抽選を実施。詳細は、後日ゲーム内のお知らせにて発表されるという。

公演チケット情報

リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加

新たなリズムゲーム楽曲として、以下の5曲を追加。それぞれ、「ダイジョブですか?」(作詞・作曲:cosMo@暴走P)は「第2回プロセカULTIMATE」の、「メリーゴーラウンド」(作詞・作曲:加賀(ネギシャワーP))は、「一緒に作ろう!第21回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品となる。

「ダイジョブですか?」(作詞・作曲:cosMo@暴走P)

「メリーゴーラウンド」(作詞・作曲:加賀(ネギシャワーP))

「ポッピンキャンディ☆フィーバー!」(作詞・作曲:キノシタ)

「林檎売りの泡沫少女」(作詞・作曲:ゆっけ)

「マインドブランド」(作詞・作曲:MARETU)

「第22回楽曲コンテストプロセカNEXT」採用作品発表!

「一緒に作ろう!第22回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品を発表。「彗星ノ銀河」(作詞・作曲:マツシタレオ)と「レイヤーノート」(作詞・作曲:吉田ヨシユキ)に決定した。これらの作品は、今後リズムゲーム楽曲として追加される予定となる。

「彗星ノ銀河」(作詞・作曲:マツシタレオ)と「レイヤーノート」(作詞・作曲:吉田ヨシユキ)

難易度「APPEND」の譜面追加楽曲決定

「泡沫未来」(作詞・作曲:加賀(ネギシャワーP))、「いかないで」(作詞・作曲:想太)、「YY」(作詞・作曲:23.exe)に、難易度「APPEND」の譜面が追加される。

「第9回ランクマッチ シーズン『2024 SUMMER』」開催

開催期間:7月1日 12時 ~ 9月29日 11時59分

「第9回ランクマッチ シーズン『2024 SUMMER』」は、一定の期間を1シーズンとし、その期間内でライブに勝利して「ランクポイント」をため、上位のランクを目指す。最終的な所属ランクに応じて、クリスタルと称号を入手できる。

また、編成ユニットやスコア計算の方法が、通常のライブとは異なる特別ルールとなっている。

「第9回ランクマッチ シーズン『2024 SUMMER』」

「七夕2024ライブ」開催

開催期間:7月7日 0時 ~ 7月8日 23時

7月7日より、バーチャルライブにて「七夕2024ライブ」を開催。参加すると、限定称号「七夕2024」が手に入る。

「七夕2024ライブ」

「バーチャル・シンガー」のワールドリンクイベント開催決定

開催期間:8月17日 20時 ~ 8月29日 19時59分

「ワールドリンクイベント」は、メンバーの「想いの変化」によりセカイの新たな「可能性」に立ち会う物語を楽しめる新イベント。通常イベントやチアフルイベントとは異なり、時間経過に伴うイベントストーリーの解放やイベントをサポートする「サポートユニット」が登場するなど、特別なイベントとなっている。

「バーチャル・シンガー」のワールドリンクイベント開催決定

また、同イベントの開催に合わせて「ユニットイベント限定メンバー」が登場。「ユニットイベント限定メンバー」は、ワールドリンクイベントで初登場し、以降、各ユニットのイベントガチャから排出される。

「ユニットイベント限定メンバー」には、ユニットソングの3DMV中に特別な演出のソロカットが再生される「3DMVアナザーカット」機能を実装するという。

「プロセカ全国統一テスト」続報公開!

「プロジェクトセカイ」に関する知識を、全国のユーザーと競い合う「プロセカ全国統一テスト」のエントリー受付を開始。1次試験、2次試験、最終試験の日程は以下の通り。

【「プロセカ全国統一テスト」の日程】

・1次試験(オンライン):7月6日 19時 ~ 20時

・2次試験(オンライン):7月21日 19時 ~ 20時

・最終試験(番組収録形式):8月上旬

「プロセカ全国統一テスト」の概要

また、特設サイトでは、問題の形式がわかるプレテストを実施している。そのほか、「プロセカ全国統一テスト」の詳細も同サイトで確認できるという。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.