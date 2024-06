じつは流行中！ 生地を味わう、シンプルなクレープ10選

生地のおいしさで勝負する、シンプルなクレープが流行中。シンプルながらお店によって違う味わいを楽しめるので、ぜひ食べ比べてみて。

クレープといえば「フルーツや生クリームがもりもり包まれた」タイプを想像する人もいるかもしれませんが、今注目なのは「シンプルな」クレープ。おいしい生地を楽しむクレープを好む人が増え、シンプルなクレープの専門店も登場するほど。編集部セレクトで、おすすめ10店を紹介します。

1. EQUALLY(豪徳寺)

百貨店の催事や青山の店舗で高い人気を誇っていたクレープ店「EQUALLY(イクアリー)」が、2024年5月、豪徳寺の商店街に待望の新店舗をオープン。パティシエとして修業を積んだオーナーシェフ友納滉一さんが手がけ、モーニング、ランチ、カフェメニューと少しずつ違うメニューを一日中楽しめます。

「フランス産発酵バター・シュガー」(870円)+シャンティ(350円) 出典:odango3bonさん

ホットクレープはすべてにフランス産発酵バターを使用し、「シュガー」「塩キャラメル」「岩城島レモンシュガー」「ショコラ」などをラインアップ。さらにトッピングにジェラート、バニラシャンティ、クリームチーズ、季節のフルーツなどを自由に組み合わせることができ、好みと気分次第で何通りも楽しめます。

特にぜひトッピングしてほしいのが「バニラシャンティ」。バニラビーンズの入ったクリームはパティシエならではの味わいで、温かいクレープとほのかに冷たいクリームを頬張ると至福の時間が訪れます。

2. ポポット(学芸大学)

<店舗情報>◆EQUALLY住所 : 東京都世田谷区豪徳寺1-46-15 豪徳寺レーベル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「東京でクレープといえばここ!」との声も名高い「ポポット」。厚めの生地なので一皿で満足感たっぷりですが、せっかく来たのならばと甘いクレープとしょっぱいガレットを両方食べる人も多いようです。

「バター 砂糖」(980円) 出典:cocochabellさん

クレープは「キャラメル」「チョコレート ジャム」「クリームチーズ ヌテラ」など、なんと40種ほどの組み合わせがありますが、厚めでむっちりとした生地を味わうために、まずはシンプルな「バター 砂糖」などをおすすめします。行列ができることも多いようですが、その価値あり、の名店。

香ばしく焼かれたガレットも必食 出典:cocochabellさん

3. moderato on the green(用賀)

世田谷ガーデン倶楽部 出典:さきぷれっそさん

<店舗情報>◆ポポット住所 : 東京都目黒区五本木3-31-6TEL : 03-3794-6769

料理研究家の植松良枝さんがプロデュースし、世田谷ガーデン倶楽部内に誕生したカフェ「moderato on the green」。一面ガラス張りの窓から見える緑に癒やされながら、絶品クレープをいただけます。「セイロンシナモン、砂糖、バター」「砂糖、バター、レモン、アニャナの塩」など素材にもこだわったクレープは、トッピングのバターをホイップクリームに変更することも可能。

「セイロンシナモン、砂糖、バター」(800円)、「ビターチョコレート、バター」(850円) 撮影:食べログマガジン編集部

ハモンセラーノを使った食事系クレープもあり、こちらはビールやワインを合わせても。ドリンクのソーサーにはガーデンの葉を敷くといった演出もうれしい、ちょっぴり非日常の気分を味わえる一店です。

4. ØC tokyo(笹塚)

<店舗情報>◆moderato on the green住所 : 東京都世田谷区用賀1-26-16 世田谷ガーデン倶楽部TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月にオープンしたクレープ専門店。目黒の「Kabi」の立ち上げを経て、コペンハーゲンの「noma」出身のソムリエがオープンしたレストランでシェフを務めた田井將貴シェフがレシピをプロデュースしています。店名「ØC」は、デンマーク語でオーガニックを意味する「Økologisk」の「Ø」と、「Crepe」の「C」を合わせた造語。

内装にも個性が感じられます 出典:ゆかこいけんふーさん

クレープを注文すると、バターを一口大にカットして、生地に包んで食べるよう案内されました。ジャリッとした砂糖の舌ざわりが楽しく、今まで食べたことのない、個性的な一枚です。

「クレープ」(1,320円) 出典:じゅみりんさん

詳しくはこちらの記事で

5. teal(日本橋)

<店舗情報>◆ØC tokyo住所 : 東京都世田谷区北沢5-27-16 KMK 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

スイーツとチョコレートのお店「teal」が4月から販売をスタートしたのが、テイクアウト専用の、珍しいチョコレートの生地のクレープ。「バニラバターシュガー」「メープルとレモン」「チョコとキャラメルバナナ」の3種が揃います。

「バニラバターシュガー」 (780円) 撮影:食べログマガジン編集部

しっかりめに焼いた生地は、香ばしさとカカオの苦みが感じられ、甘さは控えめ。自慢のジェラートともよく合いそうな味わいです。ストイックな味が続くかと思いきや、食べ進めると中から甘くて香り良いバターがジュワッと染み出し、ますます幸せな食べ心地に。一枚のクレープでも最初と最後で味にしっかり変化が訪れるのがさすが、な一品です。

6. VIRON 渋谷店

<店舗情報>◆teal住所 : 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館 1FTEL : 03-6661-7568

「食べログ パン TOKYO 百名店」選出店である「VIRON 渋谷店」のトレードマークとも言えるのが、店先で良い香りを漂わせているテイクアウトのクレープ。「シュクル・ブール(エシレバター・砂糖)」「キャラメル・ブール・サレ(エシレバター・塩キャラメル)」などのメニューが揃います。

「シトロン」(900円) 出典:bpxrtさん

モッチモチで厚みのある生地はクセになりそうな食感。食べ進めると、惜しみなく使われたエシレバターがジュワッと染み出します。テイクアウトでサッと買える手軽さでありながら、本格派の逸品です。

7. CHEZ RONA(経堂)

<店舗情報>◆VIRON 渋谷店住所 : 東京都渋谷区宇田川町33-8 塚田ビル 1FTEL : 03-5458-1770

焼き菓子好きのなかでは知らない人はいない有名店「MERCI BAKE」の姉妹店カフェ「CHEZ RONA」。ブランチ、焼き菓子などと並んで人気メニューの一つがクレープです。

「レモン」980円 出典:いちご☆大好きさん

味が良いのはもちろんのこと、店内に置かれた小物、器やカトラリーのセンスもファンが多い秘訣。もちもち、ふわふわのクレープにバターがのっているだけの一皿も絵になるかっこよさです。

クレープの提供日は公式インスタグラムをチェック。

8. 繁邦(恵比寿)

<店舗情報>◆CHEZ RONA住所 : 東京都世田谷区経堂5-29-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月、恵比寿にオープンした「繁邦」。「食べログ パン TOKYO 百名店」選出店の「しげくに屋55ベーカリー」が始めたお店で、朝昼はベーカリーカフェ、夜はビストロとして営業しています。

「クレープ-シュガーバター」(1,000円) 撮影:食べログマガジン編集部

ベーカリーカフェで提供しているクレープは、表面がほんのりパリパリ、中はふわふわもちもち。厚すぎずランチの後でもスルッと食べられ、むしろ「もっと食べたい」と思わせてくれます。

詳しくはこちらの記事で

9. ラ クレープリー ボネダンヌ(三軒茶屋)

<店舗情報>◆繁邦住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 ラ・レンヌ恵比寿 3FTEL : 03-6451-2422

「食べログ パン TOKYO 百名店」選出店の「ブーランジェリー ボネダンヌ」が2023年7月にクレープ店をオープン。土日限定で楽しめます。

手軽に食べられるサイズ感。「有塩バターとグラニュー糖、レモン」は453円 出典:akirakikikuさん

薄めでパリパリに焼かれたクレープは、まさにシンプルで「生地を楽しむ」一品。「有塩バターとグラニュー糖」「有塩バターとグラニュー糖、レモン」「キャラメルオランジュ」が定番メニューで、いずれもワンコインで収まるのもうれしいポイントです。

10. Au Temps Jadis(渋谷)

バターと砂糖のクレープ・生クリームトッピング 出典:牛丼大森さん

<店舗情報>◆ラ クレープリー ボネダンヌ住所 : 東京都世田谷区三宿1-30-4 グランフォート三宿 1FTEL : 03-6805-5848

渋谷駅から徒歩10分の場所にひっそりと店を構えるクレープ・ガレット専門店「Au Temps Jadis (オ・タン・ジャディス)」は、1985年オープンの老舗。ガラス張りの地下の店内には良い具合に日が差し込み、駅近くの喧騒が信じられないほどで、さながらフランスのような雰囲気が漂います。

カフェオレボウルで提供されるドリンクも雰囲気たっぷり 撮影:食べログマガジン編集部

ランチセットとして「そば粉のガレット+デザートクレープ+ドリンク」と、甘いものしょっぱいもの両方が楽しめるセット(2,500円〜)が用意されています。クレープは一切奇をてらうことのないスタンダードな、そして本場の味わい。味でも雰囲気でも小旅行気分に浸れるのが、40年近く続く人気の秘訣だと言えます。

<店舗情報>◆Au Temps Jadis住所 : 東京都渋谷区神南1-5-4 ロイヤルパレス原宿 B1FTEL : 03-3770-2457

※価格は税込です

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post じつは流行中! 生地を味わう、シンプルなクレープ10選 first appeared on 食べログマガジン.