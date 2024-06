【「コリラックマのわくわくトリップ」東京会場】会期:6月27日~7月9日会場:大丸東京店 11階催事場(東京都千代田区丸の内1丁目9-1)入場料:無料

サンエックスは、キャラクター「コリラックマ」20周年を記念したツアーイベント「コリラックマのわくわくトリップ」を6月27日より開催した。

会場では様々なグッズが販売されるほか、歴代テーマを振り返れる展示なども実施。また、会場にて一定金額以上の買い物をすると、コリラックマのチャームポイント“ボタン”の布缶バッチといったノベルティがプレゼントされるなど、ファンには堪らないイベントとなっている。

「コリラックマのわくわくトリップ」はツアーイベントとなっており、大丸東京店での開催を皮切りに、北海道、静岡、大阪、福岡でも順次実施される。

今回は東京会場の様子をオープン前に内覧することができたので、内装やグッズの撮り下ろしをお届けしていく。

会場限定・先行販売グッズが熱い! ご当地限定商品など約800点が集結

「コリラックマのわくわくトリップ」の会場では、本イベントツアーのキービジュアルや、コリラックマのいたずら姿、コリラックマ初登場から今までにわたる歴代テーマなど、様々なコリラックマがデザインされたグッズが登場する。

会場限定や先行販売グッズのほか、通常は各地方でしか購入できないご当地コリラックマグッズなども多数用意されていて、販売されるグッズ総数はなんと約800点。これだけのグッズが一箇所で販売されるのは初とのこと。

グッズはぬいぐるみ、Tシャツ、マグカップ、お菓子などバラエティ豊富なものが多数ラインナップ。中にはキャラクターの顔が大胆にデザインされたフライパンや鍋といったユニークなものや、お値段49,500のシリアルナンバー入りのリラックマフィギュアなども。会場内では所狭しと並んだグッズを眺めているだけでも楽しいので、ぜひ一度足を運んでみてほしい。

会場先行販売商品も多数用意。東京会場や順次開催される各地の会場でも販売されるほか、今後は一般販売予定もあるとのこと。会場だと一足先にゲットできる

ねそべりおおきなリラックマ 記念シリアルナンバー入り 1/15フィギュア 価格:49,500円

会場限定商品コーナー

7月5日からは新商品となる会場限定のぬいぐるみが登場予定だそう。お見逃し無く

ジップに付けられる可愛いミニフィギュア

大胆デザインの生活雑貨なども多彩なラインナップは見るだけでも楽しい

歴代テーマを振り返られる展示や落書きコーナーなど見所満載

会場内ではグッズの販売だけでなく、コリラックマらしさ満載の展示が楽しめるのも見所ポイント。コリラックマの歴代テーマを振り返られる展示、コリラックマと一緒に落書きができるコーナー、さらには今回のイベントのタイトルにもなっているコリラックマの旅の様子がのぞけるコリップ日記などが用意されている。

また、店内の至るところにコリラックマのいたずらがみられる可愛い会場となっているので、隅々まで探索してみると思わぬ発見があるかもしれない。今回は東京会場の様子となっているが、今後開催される各会場ではまた違った内装があるかもしれないので、楽しみにしていただきたい。

会場の至るところにパネルが設置してある。一緒に写真を撮るのもよさそうだ

可愛い展示も多数

会場の一角にはコリラックマについて詳しく知ることができる展示コーナーも

こちらは歴代のテーマが確認できるパネル。こんなにも種類があるのかと驚かされる。それでこのグッズ数かと納得

なぜか隅っこにコリラックマのぬいぐるみが。これもいたずらの1つかも

会場の床にはいたずら好きのコリラックマによる落書きも。こういった演出も嬉しい

本イベントのテーマについて知ることができるコリップ日記を発見

隣にはらくがきコーナーがある。ペンも用意されているので思い出に絵やメッセージを描いていこう

グッズ購入で可愛いノベルティが貰える!

今回の「コリラックマのわくわくトリップ」では、会場にて3,000円以上買い物をすると、特別なノベルティがプレゼントされる。ノベルティは第一弾が「布缶バッジ」、第二弾が「絵葉書セット(2枚入り)」となっていて、各会場ごとに異なったデザインで配布される。

ノベルティの配布は1人1回限りでなくなり次第終了となる。初日の店舗オープンの様子を見ていたのだが、開店前から大行列ができていてかなりの人気ぶり。ノベルティやお目当てのグッズを確実にゲットしたいという方は早めに会場へ足を運ぶことオススメする。

3,000円以上の買い物でもらえるノベルティ。第一弾と第二弾で貰える景品が異なり、会場ごとで期間が設定されているので特設ページなどからチェックしておこう

グッズはコーナー分けされていて、ご当地グッズは地域ごとで並べられているのでわかりやすい

天井のポップまでぬかりなし。コリラックマ尽くしな空間をぜひ楽しんでほしい

開店の様子。大行列ができていて平日にも関わらず初日から大盛況だ

