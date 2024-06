東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」を開催!

各レストランやラウンジで夏にぴったりのスペシャルメニューが登場します!

今回は、「東京ディズニーランドホテル」の宿泊者限定で提供される、ルームサービスメニュー「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルディナーコース」を紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル「ルームサービス」東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルディナーコース

© Disney

価格:14,000円

提供時間:17:00〜22:00

スイカのガスパチョとフロマージュブランのババロア 甘海老と胡瓜のタルトレットタコのマリネ 茗荷のラヴィゴットソース 水茄子と冬瓜のサラダ鱸の鱗焼きとおかひじきのソテー ヴェルモット白ワインソース牛フィレ肉のロースト チョリソークルート とうもろこしのサルサとゴーヤーのベニエチェリーシブーストとココナッツフォーム リリコイバターのソースブレッドコーヒーまたは紅茶

「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューが、東京ディズニーランドホテルの客室で楽しめるルームサービスで登場!

宿泊者だけがいただくことのできるオリジナルのお料理です。

コースは全6品で、コーヒーまたは紅茶が付きます。

前菜の「スイカのガスパチョとフロマージュブランのババロア 甘海老と胡瓜のタルトレット」は夏らしくさっぱりといただけ、サラダのプレートにはさりげなくミッキーモチーフが添えられ、遊び心もたっぷり☆

そしてメインは「牛フィレ肉のロースト チョリソークルート とうもろこしのサルサとゴーヤーのベニエ」

牛フィレ肉を季節のお野菜と一緒に上品にいただける一皿です。

デザートプレートにはサーフボードにのった「ミニーマウス」のかわいらしい姿も!

チェリーやココナッツ、リリコイバターなど香りも豊かで、南国にいるような気分が楽しめます。

宿泊者だけが味わえる「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のディナーコース。

東京ディズニーランドホテルのルームサービスメニュー「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルディナーコース」の紹介でした☆

「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ルームサービスだけで楽しめるオリジナルメニュー!東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルディナーコース appeared first on Dtimes.