特別展「まるごと奈良博」石川県立美術館で、彫刻や絵画など国宝含む仏教美術200件以上が集結

特別展「まるごと奈良博」が、石川県立美術館にて、2024年7月6日(土)から8月25日(日)まで開催される。

“奈良博”所蔵の仏教美術200件以上が石川県に集結

「まるごと奈良博」は、“仏教美術の殿堂”とも称される奈良国立博物館所蔵の仏教美術が集結する特別展。国宝8件・重要文化財93件を含む200件以上の仏教美術コレクションが、石川県立美術館にて展示される。

国宝《薬師如来坐像》など仏教彫刻

例えば、仏教彫刻の数々。国宝に指定されている平安時代の《薬師如来坐像》をはじめ、苦行を経て痩せこけた釈迦の姿が表現された南北朝時代の《出山釈迦如来立像》、白山信仰の拠点であった岐阜県の長滝寺に伝わったという、北陸ゆかりの《金剛童子立像》などが紹介される。

親鸞の肖像画《親鸞聖人像》なども

絵画にも注目。浄土真宗の宗祖として知られる親鸞の肖像画《親鸞聖人像》や、平安仏画の最高峰と位置づけられる国宝《十一面観音像》、神の使いとして飛来する幻想的な鹿の姿を描いた《春日鹿曼荼羅》などと対面することができる。

【詳細】

特別展「まるごと奈良博」

会期：2024年7月6日(土)〜8月25日(日)

※前期(7月6日(土)〜7月28日(日))と後期(7月31日(水)〜8月25日(日))の2期に分けて開催される。

場所：石川県立美術館

住所：石川県金沢市出羽町2-1

開館時間：9:30〜18:00(最終入場 17:30)

休館日：7月29日(月)、7月30日(火)



〈チケット情報〉

販売場所：石川県立美術館、北國新聞読者サービスセンター、石川県立音楽堂チケットボックス、金沢駅観光案内所、金沢中央観光案内所、香林坊大和プレイガイド、チケットぴあ(Pコード 686-955)、ローソンチケット(Lコード 53434)

料金：

・前売券 一般 1,400円／大学生 900円／高校生 700円／小・中学生 400円

・当日券 一般 1,500円／大学生 1,000円／高校生 800円／小・中学生 500円

・団体 一般 1,300円／大学生 800円／高校生 600円／小・中学生 300円

※団体料金は20名以上で適用。

※石川県内の内灘町以北在住の小・中学生は無料。



【問い合わせ先】

石川県立美術館

TEL：076-231-7580

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