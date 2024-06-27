紀ノ国屋×ハワイのHy’sステーキハウス“コラボトートバッグ”日本での販売を開始、限定カラー「プルメリア柄バッグ」など
ハワイの老舗ステーキ店「Hy’s steak house(ハイズステーキハウス)」をなどを展開するGLIONグループ(兵庫県神戸市)はこのほど、紀ノ国屋とのコラボレーションバッグの日本での販売を開始した。
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紀ノ国屋とのコラボレーションバッグは、これまで現地のみで販売してきた。今回、日本からも購入可能なGLIONグループのオンラインサイトを開設。新登場･数量限定のプルメリア柄トートバッグをはじめ、数種類のバッグを取りそろえる。紀ノ国屋各店舗と、紀ノ国屋公式オンラインストアでは販売しない。
取り扱い商品は、「Hy’s Steak House×紀ノ国屋 プルメリア柄バッグL」「Hy’s Steak House×紀ノ国屋 クリアバッグL」「Hy’s Steak House×kinokuniya トートバッグ」。
◆【数量限定】Hy’s Steak House×紀ノ国屋 プルメリア柄バッグL(7,100円※us$43.00)
ハワイで親しまれている花“プルメリア”をはじめ、ハイビスカス、モンステラなどの植物を描いたナイロン素材のトートバッグ。色は「イエロー」「ホワイト」の2種類。ハワイ･ワイキキの「ハイズステーキハウス」では、キッチンの改修工事のため、2024年1月22日から5月末まで休業していた。その再オープンを記念し、好評だった紀ノ国屋コラボトートから、プルメリアの色をイメージした限定カラーとして販売するもの。数量限定商品。
「Hy’s Steak House×紀ノ国屋 プルメリア柄バッグL(イエロー)」
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「Hy’s Steak House×紀ノ国屋 プルメリア柄バッグL(ホワイト)」
◆Hy’s Steak House×紀ノ国屋 クリアバッグL(7,400円※us$45.00)
新作のビニール素材のトートバッグ。色は「パープル」の1種類。大容量のため、海やプールなどリゾートでの使用にもおすすめだという。
「Hy’s Steak House×紀ノ国屋 クリアバッグL」
◆Hy’s Steak House×kinokuniya トートバッグ(7,100円※us$43.00)
ハイズステーキハウスと紀ノ国屋のロゴをデザインしたナイロン素材のトートバッグ。色は「ワインレッド」「グリーン」の2種類。
「Hy’s Steak House×kinokuniya トートバッグ(ワインレッド)」
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「Hy’s Steak House×kinokuniya トートバッグ(グリーン)」
■紀ノ国屋×ハイズステーキハウス「コラボトートバッグ」販売サイト