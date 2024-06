東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日までの期間、パークの「夏らしさ」をテーマにした“Suisui Summer”メニューが登場!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも“Suisui Summer”のスペシャルメニューが登場します!

今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する“Suisui Summer”スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“Suisui Summer”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年7月1日〜8月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」でも“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューが登場します。

今回は、「エンパイア・グリル」で提供されるスペシャルメニューの「ランチ」と「ディナー」、「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

“SuiSui Summer”エンパイア・グリル・ランチ

© Disney

価格:6,500円

提供時間帯:ランチ

アミューズ・ブーシュアペタイザー

・白身魚のブランダードのポップオーバーサンド

・チリコンカンとアボカドのミニタコス

・水タコの炙りとリゾーニ

・マリネサーモンと野菜のグレッグ

・リ・ド・ヴォーのフリット

・パプリカのムース

サラダ

・ライスサラダ

・グリーンサラダ

・メキシカンコールスロー

スープ

・トウモロコシの冷製スープ アーモンドのクランブルとともに(別途900円)

メイン

メインをひとつお選びください

・ポークスペアリブのスパイシーグリル

・水郷赤鶏のグリル

・スズキのグリル

・ビーフサーロインのグリル(別途2,000円)

・エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途2,500円)

デザート

・パンナ・コッタと白桃のコンフィチュール トロピカルソースのシェイブアイス

カリフォルニア料理を堪能できる「“SuiSui Summer”エンパイア・グリル・ランチ」

たくさんのお料理を少しずつ上品にいただけて、メイン料理はお好みで5種類の中から選ぶことができます!

青い海をイメージとしたデザートプレートには浮き輪をつけた「チップ」と「デール」の姿も☆

© Disney

「“SuiSui Summer”エンパイア・グリル・ランチ」にはオリジナルチャームがつきます。

デザートプレートにも添えられている、浮き輪をつけた「チップ」と「デール」の姿がチャームにもデザインされています。

サングラスをつけているのも夏ならではでかわいい!

※ご利用時間は120分となります

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります

“SuiSui Summer”エンパイア・グリル・ディナー

© Disney

価格:13,300円

提供時間帯:ディナー

アミューズ・ブーシュアペタイザー

アペタイザーをひとつお選びください

・ロメインレタスのウェッジサラダ 牛タンのコンフィとヒヨコ豆のモジェーテスを添えて

・縞鯵のハーブマリネ 焼きナスのフォンダンとトマトのレリッシュ

・帆立貝とシュリンプのガーリックソテー ケイジャンライスとジンジャーソース(別途1,000円)

・和牛ロース肉のファフィータとトリュフスライス サルサメヒカーナとアボカドディップ(別途2,000円)

スープ・ガスパチョとズッキーニのスープ アオリイカのマリネとともにメイン

メインをひとつお選びください

・ビーフサーロインのグリル

・ビーフテンダーロインのグリル

・ラムチャップとラムショルダーのグリル

・シーフードプラッター

・エンパイア・グリル サーフアンドターフ(別途2,000円)

・エンパイア・グリル シグネチャープレート(別途3,500円)

デザート・ココナッツパルフェグラス ライム風味のパイナップルソルベとともにコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯に楽しめる「“SuiSui Summer”エンパイア・グリル・ディナー」

アペタイザーやメインは好きなものを選べます。

さらに彩りも鮮やかで暑い夏にうれしいお料理の数々です。

デザートプレート「ココナッツパルフェグラス ライム風味のパイナップルソルベとともに」には、デッキチェアに座った「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿に、フルーツで作られたヤシの木も添えられています。

© Disney

「“SuiSui Summer”エンパイア・グリル・ディナー」にもオリジナルチャームがつきます。

デザートプレートとお揃いの、デッキチェアでくつろぐ「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたサークル型のチャームで、バッグやポーチなどに付けることも◎

チャームには、“SuiSui Summer”や「エンパイア・グリル」のロゴもデザインされています。

※ご利用時間は120分となります

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります

“SuiSui Summer”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

グレープフルーツジュース、トニックウォーター、キウイシロップ、ブルーシロップ、オレンジ、パイナップル、キウイ、金粉

グレープフルーツジュースがベースの「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」は、ランチとディナーの時間帯で提供。

キウイシロップとブルーシロップで見た目も爽やかに☆

エメラルドグリーンがまるで透き通る海のようです。

© Disney

「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」には、オリジナルコースターが付きます。

オリジナルコースターには、デッキチェアで気持ちよさそうにお昼寝をしている「ドナルドダック」に、楽しそうに笑っている「デイジーダック」のアートが描かれています!

下部には「エンパイア・グリル」のロゴも◎

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります

ランチとディナーにはオリジナルチャームが、スペシャルドリンクにはオリジナルコースターが付いてくるので特別感たっぷり。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される、“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューの紹介でした☆

