バーガーキングに、直火焼きの100%ビーフパティを最大限美味しく味わえるシンプルな本格バーガー「グリルド・ビーフバーガー」が登場!

さらに、同日よりトロピカルな味わいを手軽に楽しめる本格デザート「ポグサンデー」が、お試し価格で販売されます☆

バーガーキング「グリルド・ビーフバーガー」

価格:単品790円(税込)/セット1,090円(税込)

発売日:2024年6月28日(金)

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、京都競馬場店では販売されません

※実施店舗では10:30以降の販売となります

バーガーキングの新メニューとして、ビーフパティを最大限美味しく味わえるシンプルな本格バーガー「グリルド・ビーフバーガー」が登場!

バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、パルメザンチーズとカマンベールチーズを合わせたホワイトチーズソースで仕上げられています。

バーガーキング最大の特長である、ジューシーで香ばしい、独自のブロイラーを使用した直火焼きの100%ビーフパティを最大限美味しく味わえるシンプルな本格バーガーです。

ポグサンデー

価格:250円→230円(20円引き)

お試し価格期間:2024年6月28日(金)〜7月4日(木)

暑い夏にぴったりのトロピカルで爽やかな味わいを気軽に楽しめる本格デザート「ポグサンデー」が新登場。

そんな「ポグサンデー」が、期間限定のお試し価格で提供されます。

ハワイ発祥のフルーツジュースPOGをイメージした「ポグサンデー」

パッションフルーツ(P)、オレンジジュース(O)、グァバ(G)の3種の果実を使用したプレミアムな味わいに仕上げられています。

ソフトミックスの甘さだけでなく、南国フルーツの香り、甘み、酸味が特長の夏限定のフレーバーです。

アロハシャツ「ポグシャツ」キャンペーン

期間:2024年6月28日(金)8:00 〜 7月11日(木)23:59

当選者数:30名

「ポグサンデー」の発売を記念してオリジナルデザインのアロハシャツ「ポグシャツ」が抽選で30名様に当たるキャンペーンを実施。

バーガーキング公式アプリのクーポンタブからキャンペーン応募用クーポンを利用し、「ポグサンデー」を購入するだけで応募できます。

カラフルな”POG”のロゴと共に「ポグサンデー」をレイアウトした、ポップなデザインがポイントです☆

直火焼きの100%ビーフパティを、ホワイトチーズソースと一緒に最大限美味しく味わえる本格バーガー。

バーガーキングの「グリルド・ビーフバーガー」は、2024年6月28日より発売です☆

