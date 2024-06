東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日までの期間、パークの「夏らしさ」をテーマにした“Suisui Summer”メニューが登場!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも“Suisui Summer”のスペシャルメニューが登場します!

今回は、「シェフ・ミッキー」に期間限定で登場する“Suisui Summer”スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“Suisui Summer”スペシャルメニュー

提供期間:2024年7月1日〜8月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」でも“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューが登場います。

今回は、「シェフ・ミッキー」で提供されるスペシャルメニューの「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます☆

“SuiSui Summer”ランチブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日6,200円/土日祝日6,400円中人(7〜12才)平日3,500円/土日祝日3,700円小人(4〜6才)平日2,300円/土日祝日2,500円

提供時間帯:ランチ

お子様から大人まで楽しめる、バラエティ豊かな料理が並ぶ「“SuiSui Summer”ランチブッフェ」

夏らしく、季節の野菜や、冷たいスープ、トロピカルフルーツを使ったタルトやブルーゼリーなど見た目も爽やかなお料理が堪能できます☆

<メニューの一例>

シュリンプフリッターのイタリアンドレッシングタコと焼ナスのマリネ鴨と彩り野菜のサラダビシソワーズアサリとバジルのパスタサラミとトマトのピザ白身魚と海老のガーリックソースバターチキンカリーローストビーフメロンショートケーキグァバムーストロピカルフルーツタルトブルーゼリー

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までとなります

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください

※3才以下は無料です

※利用時間は80分となります

“SuiSui Summer”ディナーブッフェ

価格:

大人(13才以上)平日7,100円/土日祝日7,300円中人(7〜12才)平日4,100円/土日祝日4,300円小人(4〜6才)平日2,900円/土日祝日3,100円

提供時間帯:ディナー

魚から肉まで幅広い種類のお料理が並ぶ「“SuiSui Summer”ディナーブッフェ」

ランチと同様に季節の食材がたっぷりと使われています!

デザートは、メロンショートケーキにグァバムース、トロピカルフルーツタルトやブルーゼリーなど、食べるだけで南国にいるような気分に浸れます。

<メニューの一例>

シュリンプフリッターのイタリアンドレッシングスモークサーモンのシークワーサードレッシング鴨と彩り野菜のサラダちらし寿司(国産米)アサリとバジルのパスタサーモンのロースト 香草風味チキンのロースト コチュジャンソース黒カリーローストビーフメロンショートケーキグァバムーストロピカルフルーツタルトブルーゼリー

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間(入店終了時刻)の60分後までとなります

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください

※3才以下は無料です

※利用時間は90分となります

“SuiSui Summer”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ピーチジュース、スプライト、ブルーシロップ、ペアーシロップ、マンゴーホイップクリーム、ラムネアイス、チョコレート、アラザン

「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」はランチとディナーの時間帯で提供。

ラムネアイスには、チョコレートで作られた「ミッキーマウス」の耳がちょこんと付いています。

そしてピーチジュースやスプライト、ブルーシロップにペアーシロップの層がとっても爽やか☆

思わず写真を撮りたくなるような、かわいらしい一杯です。

「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」にはオリジナルコースターが付きます。

デッキチェアでリラックスしている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートに、砂風呂を楽しむ「チップ」と「デール」の姿も!

下部には「シェフ・ミッキー」のロゴが施されています。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します

※コースターのデザインはご利用店舗、メニューごとに異なります

夏らしい和洋のお料理をブッフェスタイルでいただけて、スペシャルドリンクにはオリジナルコースターも付いてくる!

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される、“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューの紹介でした☆

