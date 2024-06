東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日までの期間、パークの「夏らしさ」をテーマにした“Suisui Summer”メニューが登場!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも“Suisui Summer”のスペシャルメニューが登場します!

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する“Suisui Summer”スペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“Suisui Summer”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年7月1日〜8月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日までの期間、パークの「夏らしさ」をテーマにした“Suisui Summer”メニューが登場!

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」でも“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」で提供されるスペシャルメニューの「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます☆

“SuiSui Summer”ケーキセット

© Disney

価格:2,500円

提供時間帯:12:00〜19:00

トロピカルフルーツタルトとチョコレートムースコーヒー または 紅茶

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける「“SuiSui Summer”ケーキセット」

夏らしくトロピカルフルーツを使ったタルトに、アクセントでチョコレートムースをサンドしています☆

プレートには海や砂浜をイメージしたデコレーションに、デッキチェアでリラックスしている「ミッキーマウス」の姿も!

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は90分となります

“SuiSui Summer”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:カフェ&カクテル

マスカットジュース、ブルーシロップ、ライチーシロップ、レモンジュース、ホイップクリーム、バニラアイスクリーム、ナポレオンチェリー、チョコレート

マスカットジュースやレモンジュースがベースの「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」

ブルーシロップで見た目も涼しげに☆

トップにはバニラアイスクリームやチョコレート、ホイップクリーム、ナポレオンチェリーをトッピングしています。

© Disney

「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」にはオリジナルコースターがセットに。

オリジナルコースターには、浜辺でくつろぐ「ミッキーマウス」に「ミニーマウス」、「ドナルドダック」に「デイジーダック」、「チップ&デール」の姿がデザインされています!

今にも波の音が聞こえてきそうな、夏らしさ満点なアートです。

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります

写真映えする、見た目も楽しいケーキセットにスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューの紹介でした☆

「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 「ベイマックスのミッション・クールダウン」散水量アップ!夏の東京ディズニーリゾート2024 まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏らしさ満点なケーキセットやスペシャルドリンク!ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“Suisui Summer”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.