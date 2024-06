東京ディズニーリゾートでは、2024年6月13日〜8月31日までの期間、パークの「夏らしさ」をテーマにした“Suisui Summer”メニューが登場!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも“Suisui Summer”のスペシャルメニューが登場します!

今回は、「チックタック・ダイナー」に期間限定で登場する“Suisui Summer”スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」“Suisui Summer”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年7月1日〜8月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」でも“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューが登場します。

今回は、「チックタック・ダイナー」で提供されているメニューの「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。

“SuiSui Summer”スペシャルセット

© Disney

価格:2,200円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ピーチとマスカルポーネホイップクリームのサンドウィッチソフトドリンクのチョイス

サンドウィッチとソフトドリンクがいただける「“SuiSui Summer”スペシャルセット」

サンドウィッチはシェルモチーフでコロンとしたフォルムがかわいい!

「ミッキーマウス」にお花やシェル、星などのモチーフもあしらわれ、カラフルでインパクト抜群です。

中にはピーチとマスカルポーネホイップクリームがサンドされ、爽やかな味わいが楽しめます☆

※別途400円でソフトドリンクを「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」に変更できます

※1日の提供数に限りがあります

“SuiSui Summer”スペシャルドリンク

価格:800円

提供時間帯:ランチ/ディナー

ホワイトグレープジュース、グレープジュース、ピーチシロップ、カシスシロップ、レモン、アロエ、ミント、金粉

ホワイトグレープジュースとグレープジュースがベースの「“SuiSui Summer”スペシャルドリンク」

清涼感のあるミントがトッピングされ、暑い夏にぴったりです☆

また、弾力のあるアロエの食感もアクセントに◎

「スペシャルセット」と「スペシャルドリンク」、一緒にいただくとより夏気分を満喫できそう。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」で提供される、“Suisui Summer”をテーマにしたスペシャルメニューの紹介でした☆

