M・ナイト・シャマランの実の娘であるイシャナ・ナイト・シャマランが自らの脚本で長編初監督を務めた衝撃の”覗き見”リアリティーホラーが公開中だ。ファンタジーとホラーが融合した本作の見どころとは。

「現代の世界に摩訶不思議なものが存在しうると納得できる説明をずっと探し続けていた。映画を観るとそういった存在を感じることができる。それは必ずしも心地の良いものではないかもしれない」と語るイシャナ・ナイト・シャマラン監督。本作で24歳にして鮮烈デビューを飾った。

製作を務めた父M・ナイト・シャマランは、「物語が非常に奥深く豊かで真実味を帯びているのはアイルランドの民話を基にしているから。私たちが創作したのではなく世代を超えて語り継がれてきた物語です。だからその深みが伝わってくる」と、A・M・シャインの小説が描く世界感にリスペクトを述べる。

自ら脚本も手掛けたイシャナ監督は、「ウォッチャーズの正体はいったい何なのかということを、ファンタジーとホラーを融合し説明してみたかったのです」と初監督作に込めた想いを語る。原作者のA・M・シャインは「民話に出てくる生き物を物語の中で恐ろしい存在に仕立て上げた」と語り、M・ナイト・シャマランは「かつては崇められていたが、今は完全に恐ろしい存在だ」とのヒントを語る。



公開された映像では、「誰も見たことがない。どんな姿で何ができるのかわからないことばかり。でも、恐怖と危険ははっきりと感じるのです」というダコタ・ファニングの言葉に、ガラス貼りの部屋で“恐怖”に追いつめられてくミナと見知らぬ3人の姿が紹介されていく。ラストには、「民話は人々の心に深く根付いている。何世紀にもわたり語り継がれているのには理由がある。少なからず真実があるからこそ今もなお息づいているのです。『なんてこった!本当にいるのか?』というふうに」と語るA・M・シャインの言葉に、森の中の大きな穴を見つめるミナとマデリン(オルウェン・フエレ)の姿で結ばれる。

誰が、何故…。謎が謎を呼ぶ予測不能の展開の先に衝撃のクライマックスが待ち受ける。イシャナ・ナイト・シャマラン初監督作『ザ・ウォッチャーズ』は大ヒット上映中。

