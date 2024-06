アヌシー国際アニメーション映画祭で拍手喝采のとなった注目の新アニメ映画『トランスフォーマー/ONE』が、嬉しい日米同時公開となることがわかった。2024年9月20日(金)日本公開となる。

あわせて、ムビチケ前売券(カード)特典として「オプxメガ ニコイチ特製スマホステッカー」がついてくることも判明。新しい30秒予告編も到着している。

「オプxメガ ニコイチ特製スマホステッカー」は、メタリックなデザインで、オプティマスとメガトロンのトランスフォーム後のビークルモードが描かれた豪華スマホステッカー。それぞれ単独でも、ペアでも、そして、仲の良い友達とそれぞれのスマホに貼ってペアリングする事も可能だ。



労働ロボットとしてサイバトロン星の地下に広がる都市で働く、若かりしオプティマスプライム(オライオンパックス)と、メガトロン( D-16)、さらにB-127(バンブルビー)、エリータ-1と本作の、物語のカギを握る中心キャラクターたちが揃った新ビジュアル。オプティマス、ビー、エリータの眼がスタイリッシュに青く輝く一方で、唯一メガトロンだけは邪悪さものぞかせるオレンジがかった瞳だ。

シリーズのお馴染み、オプティマスプライムやメガトロンの若き日を描く新しい物語。若かりしオプティマスプライムの声を担当するのは、「アベンジャーズ」シリーズや最新作の快演も記憶に新しいクリス・ヘムズワース。メガトロンの声はブライアン・タイリー・ヘンリー(『ゴジラ×コング 新たなる帝国』)、エリータ-1役は、「アベンジャーズ」シリーズや『ブラック・ウィドウ』のスカーレット・ヨハンソンが担当。監督は大ヒットシリーズ『トイ・ストーリー4』のジョシュ・クーリーが務め、若かりしトランスフォーマーたちの友情を熱く演出する。

ほか、『トランスフォーマー/ONE』の特別配信番組が7月に登場することも決定。ファン必見の最新情報が発表される予定という。詳しい情報は近日発表予定。

『トランスフォーマー/ONE』は2024年9月20日、日米同時公開。

