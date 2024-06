モスバーガーのこの夏の「福袋」は、映画『怪盗グルー』シリーズ最新作に登場する大人気キャラクター ”ミニオン” とコラボレーション! オリジナルグッズとお食事補助券が入った、可愛くてお得な夏のラッキーバッグをご紹介しよう♪ミニオンは、『SING/シング』などを手掛けたイルミネーションによる3DCGアニメ映画『怪盗グルーの月泥棒 3D』(2010年)で、グルーの子分としてスクリーンに初登場。最強のボスに仕えることを生きがいとした、水色のオーバーオールとゴーグルがトレードマークの小さくて黄色い生き物だ。そのキュートな見た目とコミカルな動きは人々を魅了し、『怪盗グルー』シリーズ3作に加えて、主演を務めるスピンオフ作『ミニオンズ』(2015年)、『ミニオンズ・フィーバー』(2022年)も制作されるなど、世界的な人気を誇るキャラクターとなっていて、最新作の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』が7月19日(金)より全国ロードショーとなる。

そんなミニオンたちが、毎回大人気のモスバーガーのオリジナルグッズなどが入った福袋に! モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」(税込5000円)は、福袋の販売額相当の ”お食事補助券” と、「ビーチタオル」「ふわふわレジャーシート」「クリアレジャーポーチ」「ミニうちわ」のオリジナルグッズ4種が入っている。いずれも、キュートなミニオンたちがあしらわれたカラフルで賑やかなデザインが注目ポイント!身体をすっぽり覆うことができる大判サイズの「ビーチタオル」、折りたたんで持ち運ぶことができる「ふわふわレジャーシート」、マチ付きでたっぷり物が入れられる「クリアレジャーポーチ」、軽くて小さめサイズが嬉しい「ミニうちわ」と、夏のお出掛けに大活躍してくれそうなラインナップとなっている。オリジナルグッズ4種と福袋の販売額相当の ”お食事補助券” (500円×10枚綴り)が専用袋に入ったモスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」は、8月1日(木)から全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて期間・数量限定で販売。また、7月9日(火)15時〜7月25日(木)の間、ネットでの事前予約も開始する。”夏の福袋” でしか手に入らないオリジナルグッズとなっているので、気になる人は早めにチェックしてみて!Despicable Me 4 (C)Universal City Studios LLC. All Right Reserved.※Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、(株)モスフードサービスが企画・制作した商品です。