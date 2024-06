ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は27日、人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』10周年を記念し、9月1日に1日限りの特別イベント『バック・トゥ・ホグワーツ』初開催を発表した。2014年7月15日に『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』がグランドオープンしてから今年で10周年を迎える。『ハリー・ポッター』の世界でホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる9月1日は、特別な記念日となる。

新学期が始まる9月1日は、ホグワーツの生徒たちがホグワーツ特急に乗車し、マグルの世界から学校のあるホグワーツへ戻ることから、『バック・トゥ・ホグワーツ』と呼ばれ、この日は世界中の『ハリー・ポッター』ファンが祝う日として知られている。USJも『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』の誕生10周年を記念し、初めてパークで開催する運びとなった。9月1日のパーククローズ後、10周年を迎えた『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』をファンだけで、エリアやショップ、アトラクション、そしてこの日のためだけの特別なエンターテイメントを楽しむことができる。なお、この特別なイベントに参加できるゲストは、9月1日にホグワーツ特急が出発するお馴染みの「9と3/4番線」にちなみ、934人の限定企画とななる。■『バック・トゥ・ホグワーツ』概要開催日時:2024年9月1日(日)午後9時30分〜10時30分チケット価格 :「9/1 バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント・パス」大人・子ども共通8546円(税込9400円)※専用パス購入者限定のイベントとなる。※当イベントへの参加は通常の1デイ・スタジオ・パス購入に付随した特別招待。イベントチケットのみの販売はない。※チケットは当選者のみ購入可能抽選申込期間一次抽選受付:2024年6月27日(木)正午〜7月7日(日)午後11時59分二次抽選受付:2024年7月15日(月)正午〜7月21日(日)午後11時59分先着販売:2024年7月29日(月)正午〜8月18日(日)午後10時発売:ローソンチケット(WEB)抽選結果発表日一次抽選:2024年7月10日(水)午後3時二次抽選:2024年7月24日(水)午後3時体験者数 :計934人■体験可能な稼働アトラクション/ショップ/カート・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー・ホグワーツ・キャッスルウォーク・フィルチの没収品店・オリバンダーの店・バタービール・カート ※「三本の箒」前・マジック・ニープ・カート※「三本の箒」では飲食物の提供はないが、入店は可能で夜の雰囲気を楽しめる。※上記以外はオープンしない。※詳細は公式WEBサイトでご確認ください。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)