Åì»³µªÇ·¼ÒÄ¹¡¡¹ñÏ¢¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö°ìÄê¤Î¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£Ó£Í£É£Ì£Å¡½£Õ£Ð¡¥¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤¬¡¢£²£¶Æü¤Ë¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÏ¢¿Í¸¢Íý»ö²ñ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅì»³µªÇ·¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¡£Åì»³¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÜÊó¹ð½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢ºî¶ÈÉô²ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÈï³²¼ÔµßºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶âÁ¬Êä½þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿³§ÍÍ¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤äÈðëîÃæ½ýÂÐºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Êä½þ¤Î¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤òÆ±¼ÒÂ¦¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ¤ò´Þ¤à½ôÈÌ¤ÎÈñÍÑ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤ÇÊä½þ³Û¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿×Â®¤Ç¸øÊ¿¤ÊÈï³²Êä½þ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¾å¤Î¼çÄ¥¤ä¸·³Ê¤Ê¾ÚÌÀ¤Î¤´ÉéÃ´¤òµá¤á¤º¡¢¤´¿½¹ðÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹¤¯Èï³²»ö¼Â¤äÀ¸³è¡¦¿ÍÀ¸¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿±Æ¶Á¤òÇ§¤áÊä½þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Êä½þ¶â³Û¤Î»»Äê¼êÂ³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êä½þ¶â³Û¤Î»»Äê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÀº¿ÀÅª¡¦ºâ»ºÅªÂ»³²¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑÅù¤Î½ôÈÌ¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤Î¹àÌÜ¤È¤·¤Æ»»Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êä½þ¶â³Û¤ò»»ÄêÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î½ôÈÌ¤ÎÈñÍÑ¤â¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë·ÐºÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÁê±þ¤Î¹ÍÎ¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£