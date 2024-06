2024年で10周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて、世界中の「ハリー・ポッター」ファン注目の特別イベント『バック・トゥ・ホグワーツ』が初開催されます!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』バック・トゥ・ホグワーツ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催日時:2024年9月1日(日) 21:30〜22:30

チケット価格:「9/1 バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント・パス」大人・子ども共通 9,400円(税込)

※専用パス購入者限定のイベントとなります

※イベントへの参加は通常の 1 デイ・スタジオ・パス購入に付随した特別招待です。イベントチケットのみの販売はありません

※チケットは当選者のみ購入が可能です

抽選申込期間:

1次抽選受付:2024年6月27日(木)12:00 〜7月7日(日)23:59

2次抽選受付:2024年7月15日(月)12:00〜7月21日(日)23:59

先着販売:2024年7月29日(月)12:00〜8月18日(日)22:00

※ローチケサイトより応募ください

抽選結果発表日:

1次抽選:2024年7月10日(水)15:00

2次抽選:2024年7月24日(水)15:00

販売:ローソンチケット(WEB)

体験者数:計934人

体験可能な稼働アトラクション/ショップ/カート:

・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー

・ホグワーツ・キャッスルウォーク

・フィルチの没収品店

・オリバンダーの店

・バタービール・カート ※「三本の箒」前

・マジック・ニープ・カート

※「三本の箒」では飲食物の提供はありませんが、入店は可能です

※上記以外はオープンしていません

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気アトラクション『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』の10周年を記念し、「ハリー・ポッター」ファンたちがお祝いする1日限りの特別イベント『バック・トゥ・ホグワーツ』を開催!

「ハリー・ポッター」作品の世界において、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期がはじまる節目の日にあたる「9月1日」

ホグワーツの生徒たちはホグワーツ特急に乗車し、マグルの世界から学校のあるホグワーツへ戻ることから、『バック・トゥ・ホグワーツ』と呼ばれています。

世界中の「ハリー・ポッター」ファンが皆でお祝いする日として知られている『バック・トゥ・ホグワーツ』

「ハリー・ポッター」のゆかりの地で盛り上がりをみせ、世界中のファンたちにとっても大切な1日として親しまれています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでも、『ウィザーディング・ワールド・ オブ・ハリー・ポッター』の誕生10周年を記念し、パークにて『バック・トゥ・ホグワーツ』の初開催が決定しました!

ホグワーツ特急の発着駅「9と4分の3番線」にちなんだ、“934名”限定の特別企画。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて2024年9月1日に開催される『バック・トゥ・ホグワーツ』の紹介でした☆

