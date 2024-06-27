ËÜÅÄË¾·ë¡¡¹×Ãã¿·¾¦ÉÊ¤ËÂç¶½Ê³¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹×Ãã¡Ê¥´¥ó¥Á¥ã¡Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¡¡¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ó¥Á¥ã¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¹×Ãã¡¡¹õÅü±¨Î¶¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¡¢¡Ö¹×Ãã¡¡°¤Î¤»³±¨Î¶¥Ô¡¼¥Á¥Æ¥£¡¼¥¨¡¼¥É¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¤Ç£··î£²Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¹×ÃãÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¹¥¤¤Ê¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²·»Äï¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡Ø¤¢¤ë¤ä¤ó¡¢¹Ô¤³¤¦¤ä¡Ù¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤ò»î°û¤¹¤ë¤È¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¹µ¼¼¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æËý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤³¤ì¤ò°ìÇÕÌÜ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤è¤«¤Ã¤¿²æËý¤·¤Æ¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¤Ê¤·¤Ç¤´¤¯¤´¤¯¹Ô¤¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖÈ¯Çä¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£