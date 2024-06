【Steam入力とコントローラーのアップデート】6月27日 発表【ワイヤレスホリパッド for Steam】10月 発売予定価格:7,980円

ValveはSteamでサポートするコントローラーに、HORIが10月に発売する「ワイヤレスホリパッド for Steam」をサポートすると発表した。価格は7,980円。

「ワイヤレスホリパッド for Steam」は、4つの拡張ボタンどジャイロ機能、連射機能、スティックタッチセンサーを備え、Bluetoothと有線のどちらでも使用できるゲームパッド。Steamボタンを使用するとバックグラウンドでのSteam表示、Big Pictureモードの起動が可能となっている。またボタン割り当てやジョイスティックの入力感度設定などが可能なカスタマイズアプリも配信する。

Steamによれば、2018年以降1日のコンロトーラー平均使用率は最大15%まで増加しており、コントローラーの約42%がSteam入力を使用、うち59%がXboxコントローラー、26%がプレイステーションコントローラー、10%がSteam Deckだという。

(C) HORI CO., LTD.