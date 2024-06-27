フォーデンがイングランド代表一時離脱 家庭の事情で
【AFP＝時事】イングランドサッカー協会（FA）は26日、フィル・フォーデン（Phil Foden）が「差し迫った家庭の事情」により、欧州選手権（UEFA Euro 2024）に臨むイングランド代表が拠点を置くドイツから一時帰国したと発表した。
23-24シーズンにマンチェスター・シティ（Manchester City）のプレミアリーグ制覇に貢献し、リーグ年間最優秀選手に選出されたフォーデンは、欧州選手権ではここまでの3試合すべてに先発していた。
30日に行われる決勝トーナメント1回戦のスロバキア戦に出場できるかどうかは、不明となっている。
【翻訳編集】AFPBB News
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