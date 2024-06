トムス・エンタテインメントは7月から順次開催する『弱虫ペダル LIMIT BREAK』のPOP UP STOREにて、「サマーデイズ」をテーマにした描き下ろしオリジナルイラストの新商品を先行販売する。『弱虫ペダル LIMIT BREAK』 POP UP STORE「サマーデイズ」POP UP STOREは、7月11日〜8月8日に渋谷ロフト、8月15日〜9月8日に梅田ロフトで開催する。

『弱虫ペダル LIMIT BREAK』サマーデイズ スピードくじ(1回770円)は、めくってその場であたるくじ。タペストリー(全2種)やアクリルパネル(全2種)、アクリルスタンド(全12種)などが当たる。アクリルスタンド(全12種)そのほか、「ブラインド缶バッジ(全24種)」(550円)、「ブラインド短冊色紙(全12種)」(880円)、「レイヤーアクリルスタンド(22種)」(1,540円)、「ファブリックポスター(12種)」(2,970円)なども販売する。「ブラインド缶バッジ<総北高校>」(550円)会場にて『弱虫ペダル LIMIT BREAK』商品を3,300円以上購入ごとに、特製ブロマイド(渋谷限定・梅田限定 各12種)をランダムで1枚プレゼントする。(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル05製作委員会