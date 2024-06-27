29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Ç·ÙÊóµéÂç±«¤«¡¡¤³¤ÎÀè¾ø¤·½ë¤µ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
29Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¡£¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü28Æü(¶â)¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤³¤ÎÀè¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¾ø¤·½ë¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¡£
Á°È¾:28Æü¡Á7·î4Æü¡¡³ÆÃÏ¤ÇÂç±«¤Î¶²¤ì
Çß±«Á°Àþ¤¬À¾ÆüËÜ¤òËÌ¾å¤·¡¢28Æü(¶â)¤Ë¤ÏÅìÆüËÜ¤Ë¤Î¤Ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢28Æü(¶â)¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£Ìë(27Æü)¤«¤éÌÀÆü28Æü(¶â)¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
30Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬ËÌ¾å¤·¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£7·î1Æü(·î)º¢¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢4Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¹ß¿åÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤ËÂç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤Ï¡¢ÌÀÆü28Æü(¶â)¤Ï¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¡¢ËÌÎ¦¤ÇÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢29Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¤â¿¿²ÆÆü¤¬Â³¤¡¢¤«¤Ê¤ê¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤â¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢7·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¶å½£¤«¤éËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÚ¤Î¤¦¤ä¿å¤Î¤¦¤Ç¿»¿åÂÐºö¤ò
29Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿»¿åÈï³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿»¿å¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤ÏÅÚ¤Î¤¦¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÚ¤Î¤¦¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÚ¤Î¤¦¤ÎÆþ¼ê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æó½Å¤Ë¤·¤¿Âç¤¤á¤Î¥´¥ßÂÞ¤Ë¿å¤ò¤¿¤á¤Æºî¤Ã¤¿¿å¤Î¤¦¤òÂå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿å¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¿å¤Î¤¦¤òÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÉß¤µÍ¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢¿å¤Î¤¦¤ÇÈÄ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸åÈ¾:7·î5Æü¡Á10Æü¡¡¶å½£¡ÁÅìËÌ¤ÇÇß±«¶õ¡¡¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯
5Æü(¶â)°Ê¹ß¤â¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤Ï¡¢Çß±«¶õ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çß±«Á°Àþ¤Î°ÌÃÖ¤ä³èÆ°¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï7Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÏËüÁ´¤Ê½ë¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£8Æü(·î)°Ê¹ß¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éËÌÎ¦¤Ç¿¿²ÆÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ü¼¾µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÌÊ¤äËã¤Ê¤ÉÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤ÎÉþÁõ¤òÁª¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼¼Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ¿²¤ëÁ°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â´À¤ò¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿å¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°°û¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ëí¸µ¤Ë¾ï²¹¤Î¿å¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£