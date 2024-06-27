2024年5月に売れたミラーレス一眼トップ10 1位は2023年発売 2024/6/27
「BCNランキング」2024年5月1日から31日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
5位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
6位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
7位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
8位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
9位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
10位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
4位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
5位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10Y(B)（ソニー）
6位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
7位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
8位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
9位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
10位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。