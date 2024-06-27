乃木坂46小川彩、発売日はあーや17歳の誕生日！『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場

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■「今この瞬間を大切にして“華のセブンティーン”を楽しみます！」（乃木坂46小川彩）

乃木坂46小川彩が、6月27日発売の『週刊少年チャンピオン』30号にて、表紙＆巻頭グラビアに登場した。

前号に引き続き「2号連続乃木坂46祭」を開催。第2弾は、今号発売日の6月27日に17歳の誕生日を迎えた乃木坂46の5期生、小川彩が『週チャン』6度目の登場。バースデーケーキを手にしたアニバーサリーな姿から、夏らしくプールサイドで楽しげに笑う姿まで、17歳になりたてあーやの透明感溢れる姿を堪能しよう。

特別付録として両面BIGポスターが付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

また、7月31日発売の兄弟誌『グラビアチャンピオン』1周年号（VOL.5）でも「乃木坂46 5期生オーディション週チャンメディア賞」受賞者として、小川彩が表紙巻頭特大グラビアを飾ることが決定した。

メイン写真：(C)秋田書店 (C)乃木坂46合同会社 (C)小池伸一郎（秋田書店）

書籍情報

2024.06.27 ON SALE

『週刊少年チャンピオン』30号

『週刊少年チャンピオン』サイト

https://www.akitashoten.co.jp/w-champion

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/