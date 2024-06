タカラトミーが展開する「トミカ」の様々なテーマのミニカーをセットにした「トミカギフトセット」シリーズから、ロッテの人気お菓子とコラボレーションした「ロッテ チョコレートコレクション」が登場!

「パイの実」や「コアラのマーチ」「ビックリマンチョコ」「トッポ」を描いた、子どもから大人まで “長く愛されるロングセラーブランド”同士のコラボレーションが実現しました☆

タカラトミー トミカギフトセット「ロッテ チョコレートコレクション」

価格:2,420円(税込)

発売日:2024年8月中旬

予約受付開始:2024年6月28日(金)※タカラトミーモールにて

内容:パイの実・コアラのマーチ・ビックリマンチョコ・トッポ各1

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

“スポーツカー”や“はたらくくるま”など、テーマに沿ったデザインのトミカがセットになった「トミカギフトセット」シリーズから、ロッテの人気お菓子とコラボレーションした「ロッテ チョコレートコレクション」が登場!

「パイの実」45周年、「コアラのマーチ」40周年、「ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ」39(サンキュー)周年、「トッポ」30周年となる2024年に、子どもから大人まで “長く愛されるロングセラーブランド”同士のコラボレーションが実現しました。

ブランドを象徴するお菓子のパッケージをイメージし色合いやデザインを施したトミカが4種セットで販売されます☆

パイの実

ビター感のあるカラメル味のパイ生地に、コク深い卵の味わいとクリーム感が堪能できるチョコを組み合わせた「パイの実」デザインのトミカ。

トラック荷台はパッケージの配色に合わせ緑に、キャブは荷台のデザインに合わせて黄色に塗装されています。

車体正面にプリントされた、赤いLOTTEロゴもポイント。

荷台後部のパネルが開閉するギミック付きです。

コアラのマーチ

サクサクのビスケットに、まろやかチョコレートがたっぷり入った「コアラのマーチ」デザイン。

パッケージの配色に合わせてルーフと窓を緑に、窓は中の座席が見えるようにクリアグリーンに塗装されています。

車体デザインは、左側はコアラのマーチのロゴを中心に、右側はコアラを大きく描かれています。

ビックリマンチョコ

2024年に39(サンキュー)周年を迎える「ビックリマンチョコ」

発売当初より絶大な人気を誇る「ビックリマン悪魔VS天使シリーズ」の「スーパーデビル」と「スーパーゼウス」が描かれたトミカも封入されます。

パッケージの配色に合わせて車体は黄色と緑で統一されているのもポイントです。

トッポ

サクサクプレッツェルにマイルドなチョコレートがたっぷり詰まった「トッポ」デザインのトミカ。

サイドにプリントされた「ノッポトッポちゃん」たちにも注目です。

パッケージの配色に合わせて、ルーフと座席はチョコレート色に塗装されています。

トミカを象徴する花びらホイールの飾りが、トッポのロゴカラーの黄色になっているのもポイントです。

ロッテの人気お菓子とコラボレーションしたトミカ。

お菓子やパッケージをイメージしたデザインがポイントです。

タカラトミーのトミカギフトセット「ロッテ チョコレートコレクション」は、2024年6月28日よりタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付開始です☆

©TOMY

©L/KMP

©LOTTE/ビックリマンプロジェクト

©LOTTE/HAKUHODO

