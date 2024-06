【Prime Video】7月の配信ラインアップ公開!! 「【推しの子】」第2期や「逃げ上手の若君」など話題のアニメが配信開始！

Amazon Prime Videoにて、2024年7月に配信が開始されるアニメ関連作品が発表された。

1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、話題のアニメが加わる。

⇒2024夏アニメ一覧はこちら

⇒公式投票企画「どれが観たい?2024夏アニメ人気投票」スタート! 人気シリーズ最新作から強力スタッフが集った話題作まで全64タイトル!【6/27〆切】

【7月配信ピックアップ作品紹介】

アニメ(日本)

■「【推しの子】」第2期

第1期が社会現象になった、「【推しの子】」のテレビアニメ第2期を、7月4日(木)から見放題配信。第1期では、急逝した伝説的なアイドル・アイの双子の子供として転生した主人公が芸能界に足を踏み入れ、母の死の謎を究明しようとする衝撃的なストーリーが話題となった。第2期では、双子の兄・アクアが2.5次元舞台「東京ブレイド」への出演が決定し、新たな展開を迎える。

■「逃げ上手の若君」

「暗殺教室」の松井優征さんが描く、「週刊少年ジャンプ」で大人気連載中の同名マンガを原作にした「逃げ上手の若君」を7月7日(日)から見放題最速配信。

同作の舞台は西暦1333年。鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡。幕府の正統後継者・北条時行は、神官・諏訪頼重の手引きで鎌倉を脱出し、諏訪の地で、信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく。英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。





■「ラーメン赤猫」

猫が経営するラーメン店を舞台に、個性豊かな猫たちと、猫たちのお世話係の珠子が織りなすハートフルなコメディ「ラーメン赤猫」を7月5日(金)から見放題最速配信。

ウェブコミック配信サイト「少年ジャンプ+」でインディーズから始まった同作は、瞬く間に話題となり、半年後、読者投票で通常連載へ移行した。

アニメでは、店長の文蔵役を津田健次郎さん、看板猫のハナ役を釘宮理恵さんが演じる。

【2024年7月新着予定作品一覧】

アニメ映画(国内)



2024年7月12日(金)

・「二ノ国」



2024年7月17日(水)

・「劇場版HUNTER×HUNTER 〜緋色の幻影〜」

・「劇場版HUNTER×HUNTER The LAST MISSION」



2024年7月19日(金)

・「スカイ・クロラ The Sky Crawlers」

テレビアニメ(国内)



2024年7月1日(月)

・「神之塔 -Tower of God-」



2024年7月3日(水)

・「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」



2024年7月4日(木)

・「【推しの子】」第2期

・「下の階には澪がいる」



2024年7月5日(金)

・「SHY」第2期

・「ラーメン赤猫」 *見放題最速配信



2024年7月6日(土)

・「グレンダイザーU」 *見放題最速配信

・「天穂のサクナヒメ」

・「NINJA KAMUI」

・「僕の妻は感情がない」



2024年7月7日(日)

・「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」

・「杖と剣のウィストリア」

・「逃げ上手の若君」 *見放題最速配信



2024年7月8日(月)

・「異世界スーサイド・スクワッド」

・「先輩はおとこのこ」

・「多数欠」

・「黄昏アウトフォーカス」



2024年7月9日(火)

・「義妹生活」



2024年7月10日(水)

・「疑似ハーレム」

・「現代誤訳/超電導会議 〜Documentary of 現代誤訳〜」

・「女神のカフェテラス(第2期)」



2024年7月11日(木)

・「異世界ゆるり紀行 〜子育てしながら冒険者します〜」



2024年7月12日(金)

・「小市民シリーズ」

・「ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで」

・「魔導具師ダリヤはうつむかない」



2024年7月13日(土)

・「異世界失格」

・「エルフさんは痩せられない。 TV放送ver.」

・「菜なれ花なれ」

・「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」

・「真夜中ぱんチ」



2024年7月15日(月・祝)

・「ばいばい、アース」



2024年7月16日(火)

・「ATRI -My Dear Moments-」

・「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦」

・「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 SeasonII」

・「恋は双子で割り切れない」

・「負けヒロインが多すぎる!」



2024年7月17日(水)

・「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?」

「【推しの子】」第2期

配信表記:7月4日(木)からPrime Videoで見放題配信

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

「逃げ上手の若君」

配信表記:7月7日(日)からPrime Videoで見放題最速配信

(C)松井優征/集英社・逃げ上手の若君製作委員会

「ラーメン赤猫」

配信表記:7月5日(金)からPrime Videoで見放題最速配信

(C)アンギャマン/集英社・ラーメン赤猫製作委員会