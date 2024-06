【「ドラゴンズドグマ 2」アップデートファイル】6月27日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクションRPG「ドラゴンズドグマ 2」について、アップデートファイルを6月27日に配信した。

今回のアップデートでは、倉庫から直接アイテムを売れるようになったほか、倉庫のメニューで装備変更ができるようになった。さらに、ギルドでジョブを変更した際に倉庫内のアイテムを装備できる機能の追加や、倉庫に預けられるアイテムごとの個数上限が99個から999個に変更された。

また、フォトモード内の表示物に覚者の「オン/オフ」機能が追加されたほか、フィールドで牛車に遭遇し易くなる調整、その他多数の不具合の修正も行なわれている。

□「ドラゴンズドグマ 2におけるアップデートに関して」

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.