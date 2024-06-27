Hi-Fi Un!corn、8月28日に1stアルバム「FANTASIA」発売！9月には東名阪ツアーを開催
Hi-Fi Un!cornは、昨日、デビュー1周年を記念したライブ「Hi-Fi Un!corn Debut 1st Anniversary Special Live〜ドレミファソラシド〜」のMC中に自身初となるアルバム「FANTASIA」の発売を発表した。
8月28日に発売される待望の1stアルバムのタイトル「FANTASIA」は、イタリア語で幻想曲（形にこだわらず自由に描く楽曲）という意味を持つ。タイトルの通り、Hi-Fi Un!cornが形にとらわれず、自分達のやりたいこと、やりたい曲をやっていくぞという思いが詰まったアルバムになっている。
そして、ニューアルバム「FANTASIA」を引っ提げたライブツアー「Hi-Fi Un!corn Livehouse Tour 2024〜FANTASIA〜」の開催も決定した。本ライブツアーは、大阪を皮切りに、名古屋、東京と、3都市を回る予定だ。
東名阪で開催される本ライブツアーは、7月1日より順次チケット先行受付が開始される。さらに来場者は、終演後メンバーとハイタッチができる「Hi-Five会（ハイタッチ会）」にもれなく参加することができる。初のアルバムを引っ提げた記念すべきライブを、会場で体感してみてはいかがだろうか。
■リリース情報
Hi-Fi Un!corn 1stアルバム「FANTASIA」
8月28日（水）リリース
＜CD収録内容（3形態共通 / 曲順未定）＞
DoReMiFa-Soul（JP ver.）
Over the Rainbow（JP ver.）
U＆I
Stay With You
ABC is
PHANTOM PAIN
Left or Right
Days
Butterfly
Running away
【商品形態】
＜通常盤A（CD）FNCD-10109＞
価格：3,300円（税込）
[CD]（3形態共通/曲順未定）全10曲
[封入特典]トレーディングカード（通常盤A ver.）
※通常盤A ver.6種のうち1種ランダム封入
※リリースイベント参加券1枚封入※詳細は後日発表
＜通常盤B（CD）FNCD-10110＞
価格：3,300円（税込）
[CD]（3形態共通/曲順未定）全10曲
[封入特典]トレーディングカード（通常盤B ver.）
※通常盤B ver.6種のうち1種ランダム封入
※リリースイベント参加券1枚封入※詳細は後日発表
＜初回限定盤（CD）FNCD-10111＞
価格：4,400円（税込）
[CD]（3形態共通/曲順未定）全10曲
[特典]スリーブケース + 豪華フォトブック
[封入特典]トレーディングカード
※初回限定盤 ver. 6種のうち1種ランダム封入
※リリースイベント参加券1枚封入※詳細は後日発表
＜購入サイト＞
・FNC JAPAN ONLINE STORE
・FNC JAPAN PayPay Mall
■公演概要
「Hi-Fi Un!corn Livehouse Tour 2024〜FANTASIA〜」
【会場・公演日時】
＜大阪＞GORILLA HALL OSAKA
9月1日（日）17:00開場 / 18:00開演
＜名古屋＞DIAMOND HALL
9月5日（木）18:00開場 / 19:00開演
＜東京＞豊洲PIT
9月8日（日）17:00開場 / 18:00開演
【チケット料金】
●RaSiDo先行（オールスタンディング）
10,550円（税込）
●FNCオフィシャル先行（オールスタンディング）
11,100円（税込）
●一般（オールスタンディング）
11,650円（税込）
※ドリンク代別途必要
※未就学児童入場不可、小学生以上有料
※チケット料金の他、手数料が別途かかります。
※入場時等、身分証やデジタル会員証を確認させていただく場合がございます。
【受付期間】
●Hi-Fi Un!corn JAPAN OFFICIAL FANCLUB - RaSiDo - 先行受付期間
お申込み受付期間：7月1日（月）18:00〜7月15日（月・祝）23:59まで
抽選結果発表開始日時：7月19日（金）18:00頃から順次
入金期間：7月19日（金）18:00〜7月25日（木）23:59まで
※毎週火曜日・水曜日2:30〜5:30は、システムメンテナンスのためサービスをご利用いただけません。
※RaSiDo先行のお申込受付期間内に新規ご入会完了（＝ご入金完了）いただき会員番号が発行された方、また、お申込み時に会員有効期限内の方がお申込み対象となります。
※お申し込み方法詳細は、受付開始時にご案内させていただきます。ご自身でお申込み方法をご確認いただきお手続きください。
Hi-Fi Un!corn JAPAN OFFICIAL FANCLUB「RaSiDo」
●FNCオフィシャル先行受付期間（ファンクラブ未入会の方もお申込みいただけます）
お申込み受付期間：7月9日（火）18:00〜7月15日（月・祝）23:59まで
抽選結果発表開始日時：7月19日（金）18:00頃から順次
入金期間：7月19日（金）18:00〜7月25日（木）23:59まで
※毎週火曜日・水曜日2:30〜5:30は、システムメンテナンスのためサービスをご利用いただけません。
※FNCオフィシャル先行は、ファンクラブの入会有無にかかわらず、どなたでもお申込みいただけます。
＜チケット購入特典＞
終演後、メンバーとの「Hi-Five会（ハイタッチ会）」にもれなくご招待！
※当日、ご来場いただいた皆様がご参加いただけます。
その他詳細は、公式サイトをご確認ください。
※各先行のお申込み方法等詳細は、受付開始時にHi-Fi Un!corn OFFICIAL WEBSITEにてご案内させていただきます。
■関連リンク
Hi-Fi Un!corn 公式サイト