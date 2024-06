「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」が、7月3日(水)〜7月8日(月)の期間中、阪急うめだ本店 9階催場にて開催! さっそく可愛すぎるグッズをチェックしよう!『くまのプーさん』は、100エーカーの森に住んでいるくまのぬいぐるみ「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれた作品。1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。

そんな『くまのプーさん』グッズが1000点以上集結するイベント「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」が開催される。注目はやはりイベント限定品や先行販売品! イベント限定品は、手描きタッチが可愛い『スタンドアップカード』や、落ち着いた色味で大人も使いやすい『トートバッグ』が登場。先行販売品は、300ピースの『ジグソーパズル』や、イエローの可愛い『フィギュアマグ』が登場する。グッズ販売のほかにも、イベント限定オーナメントでトートバッグをカスタマイズできるワークショップや、くまのプーさんと森の仲間たちとの撮影を楽しめるフォトスポット、会場プレゼントキャンペーンなど、盛りだくさんの内容となっている。どうぞお見逃しなく!(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.