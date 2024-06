実写映画全8作が世界で大ヒットを記録した「トランスフォーマー」シリーズ最新作『トランスフォーマー/ONE』の公開日が9月20日(米国と同時)に決定。物語の“はじまり”を象徴する新ビジュアル、海外版30秒映像が解禁となった。映画史上に名を残すヒーローとヴィランの友情秘話や、トランスフォーム能力の起源、そして次第にしのび寄る戦乱の影と、トランスフォーマー史上最大の決戦と言われる、サイバトロン星の戦いが、最新の映像技術で描かれる本作。

若かりしオプティマスプライムの声を担当するのは、『マイティ・ソー』「アベンジャーズ」シリーズや最新作『マッドマックス:フュリオサ』の快演も記憶に新しいクリス・ヘムズワース。メガトロンの声はブライアン・タイリー・ヘンリー(『ゴジラ×コング 新たなる帝国』)、エリータ-1役は、「アベンジャーズ」シリーズや『ブラック・ウィドウ』のスカーレット・ヨハンソンが担当。監督は大ヒットシリーズ『トイ・ストーリー4』のジョシュ・クーリーが務め、若かりしトランスフォーマーたちの友情を熱く演出する。新ビジュアルには、労働ロボットとしてサイバトロン星の地下に広がる都市で働く、若かりしオプティマスプライム(オライオンパックス)と、メガトロン(D-16)、さらにB-127(バンブルビー)、エリータ-1、トランスフォーム能力を持たない労働ロボットとして存在しながら、運命に導かれ星の危機に立ち向かうことになる4体が描かれている。オプティマス、ビー、エリータの眼がスタイリッシュに青く輝く一方で、唯一メガトロンだけは邪悪さものぞかせるオレンジがかった瞳が輝く。4人の固い絆と、秘められた力の覚醒を感じさせる一方メガトロンの瞳が、待ち受ける不穏な未来を予感させる。親友同士だったはずの彼らに待ち受ける運命とは?解き放たれる“秘めた力”=トランスフォーム能力による迫力のバトルシーンにも期待が高まる。ムビチケ前売券(カード)の特典は「オプ×メガ ニコイチ特製スマホステッカー」。メタリックなデザインで、オプティマスとメガトロンと、トランスフォーム後のビークルモードが描かれた、スマホステッカー。それぞれ単独でも、ペアでも、そして、仲の良い友達とそれぞれのスマホに貼ってペアリングする事も可能。友情も、宿敵関係も、スマホ上であなたの想いのままの2人を演出できる。発売は7月19日。さらに、『トランスフォーマー/ONE』の特別配信番組が7月に実施されることが決定。吹替版の予告や、声優情報の解禁が待たれる本作の最新情報が発表される予定となっている。詳しい情報は近日発表予定。(C)2024 PARAMOUNT ANIMATION. A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES HASBRO. TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C)2024 HASBRO