タカラトミーは、「トミカギフトセット」シリーズから「ロッテ チョコレートコレクション」(4種セット)を8月中旬に発売する。価格は2,420円。6月28日より「タカラトミーモール」にて予約受付が開始される予定。

「トミカギフトセット」は、“スポーツカー”や“はたらくくるま”など、テーマに沿ったデザインのダイキャスト製ミニカー「トミカ」がセットになったシリーズ。今回同シリーズから、ロッテの菓子とコラボレーションした「ロッテ チョコレートコレクション」が登場する。

「パイの実」45周年、「コアラのマーチ」40周年、「ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ」39(サンキュー)周年、「トッポ」30周年となる今年2024年に、子どもから大人まで“長く愛されるロングセラーブランド”同士のコラボレーションが実現。「ロッテ チョコレートコレクション」では、ブランドを象徴する菓子のパッケージをイメージし色合いやデザインを施したトミカが4種セットになっている。

パイの実

トラック荷台は商品パッケージの配色に合わせ緑に、キャブは荷台のデザインに合わせて黄色になっている。車体正面の赤いLOTTEロゴがポイント。荷台後部のパネルが開閉するギミック付き。

コアラのマーチ

商品パッケージの配色に合わせてルーフと窓を緑に、窓は中の座席が見えるようにクリアグリーンになっている。車体デザインは、左側はコアラのマーチのロゴを中心に、右側はコアラを大きく描かれている。

ビックリマンチョコ

今年39(サンキュー)周年を迎える「ビックリマン悪魔 VS 天使シリーズ」のキャラクター(スーパーデビル・スーパーゼウス)が左右に描かれている。商品パッケージの配色に合わせて車体は黄色と緑でまとめられている。

トッポ

商品パッケージの配色に合わせてルーフと座席はチョコレート色、トミカを象徴する花びらホイールの飾りをトッポのロゴカラーの黄色にしているのがポイントとなっている。

トミカギフトセット「ロッテ チョコレートコレクション」(4種セット)

価格:2,420円

発売日:8月中旬

対象年齢:3歳以上

商品内 容:トミカ本体×4(パイの実・コアラのマーチ・ビックリマンチョコ・トッポ各1)

取扱場所:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、トミカ専門店「トミカショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等

コラボキャンペーン開催

「LOTTE」と「トミカ」のコラボを記念して、公式ECサイト連動コラボキャンペーンが6月28日から7月15日まで実施される。「タカラトミーモール」ではトミカ商品をお得に購入できる割引コードが発行される。なお、割引コードは「タカラトミーモール」の対象商品に記載される。

期間中、その割引コードを使用して税込2,000円以上購入した人には抽選で、「ロッテオンラインショップ」での買物に使えるクーポンコードが配布される。また「ロッテオンラインショップ」では税込2,000円以上購入した人には、抽選でトミカ商品が贈られる。

※割引コードは「タカラトミーモール」にてトミカ商品および「ロッテ チョコレートコレクション」予約購入時にも使用できます。

※「タカラトミーモール」ではロッテお菓子のお取扱いおよび「ロッテオンラインショップ」ではトミカのお取扱いはございません。

(C) TOMY

(C) TOMY (C)L/KMP

(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト

(C) TOMY (C) LOTTE/HAKUHODO