デニーズから、食べごろのみずみずしいフレッシュな桃を使用したデザートが夏季限定で登場!

桃をまるまる1個使用したご褒美サイズの「サンデー」を筆頭に「パルフェ」や「ショートケーキ」「かき氷」など計8品が展開されます☆

デニーズ「桃のデザート 2024」

発売日:2024年7月9日(火)

販売店舗:全国のデニーズ店舗

デニーズの夏季限定メニューとしてとして、フレッシュな桃を使用したデザートが登場!

桃をまるまる1個使用したご褒美サイズの「サンデー」のほか、ティータイムにぴったりな「パルフェ」が提供されます。

ほかにも注文ごとにお店で仕立てる「ショートケーキ」、桃をドリンク仕立てにした「フレッシュ」に、暑い今の時期に食べたい「かき氷」など、計8品をラインナップ。

とろける味わいの果肉と、うっとりするような香りの桃のデザートを紹介していきます☆

まるごと桃のザ・サンデー

価格:2,024円(税込)

桃をまるごと1玉使用した贅沢なサンデー。

デニーズの桃は、山梨県や福島県など国内の産地をリレーしてお店に届けられるので、いつでも食べ頃に出会えます。

トップに飾られた桃から、桃クリーム、桃ゼリー、さらに中にも桃がたっぷり入っており、グラス最後の桃のソースまで満足できること間違いなし☆

桃の上品な香りと甘さが広がる、至福のひとときを楽しめます。

フレッシュ桃のサンデー

価格:1,419円(税込)

メインとしても食後にも、様々なシーンで楽しめる大満足なサンデー。

みずみずしい桃の果実と、すっきりとしたプラムソルベ、酸味とコクがマッチしたラズベリークリームチーズアイス、滑らかな口当たりのバナナ、爽やかなレモンチーズクリームなどが使用されています。

バラエティ豊かな素材が味わいを引き立てるグラスデザートです。

フレッシュ桃のパルフェ

価格:759円(税込)

ほどよいボリューム感で提供される「フレッシュ桃のパルフェ」

なめらかな桃の果実と、プラムソルベ、ラズベリークリームチーズアイスがトッピングされています。

桃クリーム、カスタードレモンチーズクリームを使った、甘さと酸味のバランスが相性抜群のパルフェです。

桃のちょこっとパルフェ

価格:539円(税込)

みずみずしい旬の桃を味わえる、ちょこっとサイズのお手頃パルフェ。

フレッシュな桃と、まろやかな桃クリーム、すっきりした甘さのピーチゼリーなど、食べやすいサイズでも桃の魅力をしっかりと感じることができます。

甘酸っぱいラズベリーチーズアイスやバニラアイスも加わって、すっきりとした味わいなので、ちょっとだけ甘いものが食べたいときや、食後のデザートにもぴったりなメニューです。

フレッシュ桃のふんわりショートケーキ

価格:979円(税込)

ふわふわ食感のショートケーキに、みずみずしい桃をちりばめたエレガントなデザート。

しっとりふんわりと焼き上げたスポンジに、風味豊かなピーチソース、とろりとした自家製クリームを合わせて、桃とラズベリーがトッピングされています。

スポンジやクリームの軽やかな食感と、桃のジューシーさを纏わせたショートケーキは相性抜群。

オーダーを受けてから仕上げるので、作り立てのおいしさを楽しめます。

桃のフレッシュ!

価格:649円(税込)

桃の魅力をそのままに、贅沢なドリンクに仕立てた「桃のフレッシュ!」

みずみずしいフレッシュな桃の果肉を使用して、オーダーごとにお店で手づくりされています。

デニーズでは、桃が食べ頃の状態でお店に届けられているので、いつでもとろけるような味わいを堪能できます。

桃の甘く芳醇な香りと甘味が楽しめるドリンクです。

季節のフルーツ〜桃

価格:429円(税込)

2024年夏のフルーツとして、カットされた桃が登場。

フレッシュな桃をそのまま堪能できます。

食後のデザートや、小腹が空いた時にもぴったりです。

氷 桃ミルク

価格:979円(税込)

デニーズのかき氷に季節限定で桃が仲間入り。

ふんわりとしたかき氷に、ほんのり桃色のピーチソースをとろ〜りとかけて、みずみずしい桃がトッピングされています。

大きめにカットしたフレッシュな桃をごろごろのせた、ご褒美気分のかき氷。

風味豊かなピーチソースと甘い練乳は、大人にはどこか懐かしく、お子さまにも親しみやすい、やさしい香りと甘さが魅力です。

新鮮な桃を存分に楽しめる、ご褒美サイズのデザートからお手軽なデザートまで味も香りも堪能できる計8品がラインナップ。

デニーズの「桃のデザート 2024」は、2024年7月9日より発売です☆

