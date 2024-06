ゴルファーのための食事学『ラウンド後半も疲れない身体を作ろう！』

たんぱく質の『均等』な摂取を!

たんぱく質は摂取するタイミングも重要です。

効率良く下半身の筋肉量を増やし、また筋持久力を強化する為には、たんぱく質を3食満遍なく摂取する必要があります。

アメリカで18歳〜79歳の女性を対象とした実験が行われました。

朝食・昼食・夕食の3食において、たんぱく質の摂取量の均一性を評価します。その結果、均一性の高さと、下半身の筋肉量を含む様々な要因との関連が見られました。3食の食事を均等に食べることは、除脂肪体重(筋肉や骨、内臓など)の大きさや下半身の筋力・筋持久力と関係があったのです。(※1)

上記の研究は対象者が限られるものではありますが、たんぱく質を均等に食べることで、ゴルフにおいても疲れない身体作りに繋がる可能性があります。





おすすめの『食材』

たんぱく質を含む食材の代表は、肉類や魚介類、大豆製品、乳製品です。

朝食と夕食では、たんぱく質を豊富に含み、かつ量も摂り易い肉類・魚介類をメインに摂ることがおすすめです。

しかし、ラウンドは持ち歩きのし易さが重要です。おすすめの食材は、チーズやプロテイン、サラダチキン、卵、ヨーグルトです。冷蔵が必要な食品も多いですが、片手で手軽に食べられるものを中心に、持っていくものをルーティン化しておくことがおすすめです。

私のゴルフ中の間食は、チーズやドライフルーツ、ナッツ、ブラックチョコレートなどを組み合わせて持っていくことが多いです。糖質や質の良いたんぱく質、各種ビタミンやミネラルが豊富で、バランスも良く間食におすすめです。参考にしてください!

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正な値は変化します。 TGFでは、管理栄養士の中島が、皆様それぞれに適した摂取量を提案させていただきます。是非館内またはホームページを含む各種SNS等からご相談ください!

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

