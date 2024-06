カプコンの人気格闘ゲーム『ストリートファイター』ハリウッド実写映画版(タイトル未定)が、2026年3月20日に米ソニー・ピクチャーズの配給で米公開となることがわかった。米が報じている。

本作では、『デューン』シリーズや『ゴジラxコング 新たなる帝国』(2024)などを手がける米レジェンダリー・エンターテインメントとカプコンが共同開発を担当する。監督に起用されていた『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』(2022)のダニー&マイケル・フィリッポウの企画離脱がばかりだったが、さっそく前向きな情報が舞い込んできた。

ダニー&マイケル・フィリッポウの後任は定かでないが、米公開日が定まったことで近々新たな監督も決定するだろうと伝えられている。現時点で脚本家やプロデューサーの顔ぶれも明らかになっていない。

1980年代後半、アーケードゲームに始まった『ストリートファイター』は瞬く間に人気を博し、1994年にはジャン=クロード・ヴァン・ダムが主演を務めた米実写版やアニメ映画『ストリートファイターII MOVIE』などが製作された。ほかにも春麗(チュンリー)を主人公にした実写映画『ストリートファイター ザ・レジェンド・オブ・チュンリー』(2009)も公開されるなど、圧倒的人気を誇るIPシリーズとして世界中で愛され続けている。

米レジェンダリーが手がける新作映画の米公開から2週間後の4月3日には、大ヒットアニメ映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023)の新作映画(タイトル未定)が米公開予定。2026年春は、日本発のIPが世界の映画館を盛り上げそうだ。

『ストリートファイター』ハリウッド実写映画版(タイトル未定)は、2026年3月20日US公開。

Source:

The post first appeared on .