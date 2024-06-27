【週刊ヤングジャンプ No.30】
6月27日 発売
価格：470円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ No.30」を6月27日に発売した。価格は470円。

　今号の表紙と巻頭グラビアを飾るのは、制コレの24年度メンバー。今号では制コレ24のグランプリ・準グランプリ・メンバーも発表される。また、センター・巻末グラビアにも制コレ24のメンバーが起用されている。

　誌面では、「ジャケットバンク」が累計100万部突破記念巻頭カラーとして掲載。また、特別付録「『ジャケットバンク』オリジナルステッカー」が付属する。

□「週刊ヤングジャンプ No.30 特大号」

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