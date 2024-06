【CAPCOM NEXT - Summer 2024】7月2日7時 配信予定

カプコンは、デジタルイベント「CAPCOM NEXT - Summer 2024」を7月2日7時より配信する。放送時間は約25分。

「CAPCOM NEXT - Summer 2024」は、カプコン新作3タイトルの情報を紹介するデジタルイベント。今回紹介されるのは、「デッドライジング デラックスリマスター」、7月19日発売予定の「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」の直前情報、iPhone/iPad/Mac版「バイオハザード7 レジデント イービル」。なお、「モンスターハンターワイルズ」の新情報はないとしている。

【CAPCOM NEXT - Summer 2024(JP)】

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.