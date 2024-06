【PS Plus:2024年7月のフリープレイ(海外版)】提供期間:7月2日~8月5日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月27日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、7月の海外向けタイトルを公開した。

7月のラインナップには、2KのシューティングRPG「ボーダーランズ3」が登場。EA Sportsのアイスホッケーシミュレーションゲーム「NHL24」やInnerSlothの人狼ゲーム「Among Us」の計3作がフリープレイの対象となる。またオープンワールドRPG「原神」のアイテムがもらえるPS Plusパックを獲得できる。

なお、日本で配信されるフリープレイ対象タイトルについてはラインナップが異なる場合がある。

