PS Plus、7月の海外向けフリープレイ公開！ 「ボーダーランズ3」や「Among Us」が登場
【PS Plus：2024年7月のフリープレイ（海外版）】
提供期間：7月2日～8月5日
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment.
提供期間：7月2日～8月5日
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月27日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「フリープレイ」において、7月の海外向けタイトルを公開した。
7月のラインナップには、2KのシューティングRPG「ボーダーランズ3」が登場。EA Sportsのアイスホッケーシミュレーションゲーム「NHL24」やInnerSlothの人狼ゲーム「Among Us」の計3作がフリープレイの対象となる。またオープンワールドRPG「原神」のアイテムがもらえるPS Plusパックを獲得できる。
なお、日本で配信されるフリープレイ対象タイトルについてはラインナップが異なる場合がある。
The PlayStation Plus Monthly Games for July are:- PlayStation (@PlayStation) June 26, 2024
🔫 Borderlands 3
🏒 NHL 24
👽 Among Us
More details on these, as well as a Genshin Impact PlayStation Plus item bundle: https://t.co/ApaO7qVaBF pic.twitter.com/yK4ImBEbqh
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment.