東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル」にて、メロンスイーツが食べ放題となる「富良野メロンスイーツビュッフェ with ランチ」を開催。

富良野で育った、強い甘みとしっかりした果肉が特徴的な赤肉メロンを使ったメニューを堪能できるビュッフェが期間限定で楽しめます☆

東京ベイ舞浜ホテル「オールデイダイニング カリフォルニア」富良野メロンスイーツビュッフェ with ランチ

開催期間:2024年8月10日(土)〜8月12日(月・祝)

開催時間:11:30〜14:30(L.O. 14:00)

写真撮影タイム:11:15〜11:25

※撮影希望の方は「11:15〜」で予約、11:30まではスイーツ・料理を取れません

料金(サービス料・税込):大人5,500円、7歳〜12歳3,850円、4歳〜6歳2,750円、ソフトドリンクバー900円

開催場所:東京ベイ舞浜ホテル内「オールデイダイニング カリフォルニア」

キャンセル料:予約取消時または変更時、当日100%(連絡の有無に関わらず)/前日0%

※予約商品代金に対する比率です、個別のキャンセル規定がある場合はそちらが優先されます

予約:問い合わせ:TEL 047-355-1181(受付時間 11:00〜22:00)

「東京ベイ舞浜ホテル」にある「オールデイダイニング カリフォルニア」にて「富良野メロンスイーツビュッフェ with ランチ」を開催。

北海道を代表するブランドメロンの1つ「富良野メロン」の美味しさを味わえる、夏だけのメニューが楽しめます!

北海道の中央に位置する富良野は盆地の特性によって寒暖差が大きく、厳しい冬の季節が始まるまでは日照時間が長く、梅雨がほとんどない地域。

メロン産地として理想的な要素を備えた富良野のメロンは甘みが強く、果肉がしっかりしていて食べ応えあることが特徴です。

中でもティアラ種の赤肉メロンは糖度が非常に高く、「富良野メロンスイーツビュッフェ with ランチ」ではその特徴を活かしたスイーツとパンの数々が登場します☆

メロンを使ったオードブルやカレーなどの軽食に、夏らしいメインディッシュも揃えた、ランチにもおすすめのビュッフェです。

また、赤肉メロンは健康を保つために重要な働きをする栄養素・βカロテンが豊富。

青肉メロンの30倍と、緑黄色野菜並みに含んでおり、アンチエイジングや高血圧予防も期待できるとされています!

富良野メロンスイーツビュッフェ with ランチ メニュー例

絞りたてメロンモンブラン

「富良野メロンスイーツビュッフェ with ランチ」には、富良野の赤肉メロンを使ったメニューがたっぷり。

「絞りたてメロンモンブラン」は、極細のメロン入りクリームを目の前で絞り、繊細でふんわりとした口溶けです☆

富良野メロンショートケーキ

「富良野メロンショートケーキ」は、甘さを控えめにした生クリームが、富良野メロンのしっかりした甘みをより引き立たせる味わい。

富良野メロンショートケーキ

フランス版のショートケーキに富良野メロンを使った「富良野メロンフレジェ」は、ホイップクリームの代わりにムースリーヌと呼ばれる濃厚なクリームが使用されています。

富良野メロンロールケーキ

「富良野メロンロールケーキ」は、軽めのスポンジ生地と、生クリームに包まれたフレッシュな富良野メロンのバランスが絶妙な一品。

ラムレーズンロールケーキ

「ラムレーズンロールケーキ」は、香り豊かなラム酒に漬け込んだレーズンをたっぷり巻き込んだ、上品で大人な味のロールケーキです!

富良野メロンとクレームブリュレ

香ばしくほろ苦いカラメルと、なめらかなカスタードソースを使った「富良野メロンとクレームブリュレ バニラアイス添え」は、富良野メロンとのコラボレーションで高級感がプラスされています☆

富良野メロンを使った、メロンスイーツ食べ放題の期間限定ビュッフェ。

東京ベイ舞浜ホテル「オールデイダイニング カリフォルニア」の「富良野メロンスイーツビュッフェ with ランチ」は、2024年8月10日から8月12日まで開催です!

※写真はイメージです

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります

