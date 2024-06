EUROベスト16進出チームが出揃う！　決勝T1回戦の組み合わせも決定

EURO2024のグループステージ全日程が終了し、決勝トーナメントに進出した16チームが出揃った。4チーム毎の6グループに分かれて開催されていたEURO2024のグループステージでは、首位と2位が自動で決勝トーナメントに進出するほか、3位の成績上位4チームもグループステージを突破できるレギュレーションとなっていた。なお、グループステージでは勝ち点、当該チーム同士の対戦成績・得失点差・総得点、グループでの得失点差、グループでの総得点…の順に順位が決定となる。

26日にグループステージの全日程が終了し、各グループの順位が確定。ドイツ代表やスペイン代表などが首位通過を果たした一方、イタリア代表やフランス代表などは2位での突破となった。そのほか、スロベニア代表とオランダ代表、スロバキア代表、ジョージア代表が3位での決勝トーナメント進出を果たしている。この結果を受け、29日から7月2日にかけて開催される決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)の組み合わせが決定。フランス対ベルギーという注目の一戦が実現したほか、開催国ドイツはデンマークと対戦することとなった。決勝トーナメント1回戦の組み合わせは以下の通り。▼6月29日スイス代表 vs イタリア代表(日本時間30日1時キックオフ)ドイツ代表 vs デンマーク代表(日本時間30日4時キックオフ)▼6月30日イングランド代表 vs スロバキア代表(日本時間7月1日1時キックオフ)スペイン代表 vs ジョージア代表(日本時間7月1日4時キックオフ)▼7月1日フランス代表 vs ベルギー代表(日本時間7月2日1時キックオフ)ポルトガル代表 vs スロベニア代表(日本時間7月2日4時キックオフ)▼7月2日ルーマニア代表 vs オランダ代表(日本時間7月3日1時キックオフ)オーストリア代表 vs トルコ代表(日本時間7月3日4時キックオフ)