與真司郎が、約2年半ぶりにアーティストとしてステージに戻ってくる。2021年の11月〜12月にかけて開催されたAAAの6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- 』を最後に、音楽活動を休止。その活動再開の知らせは、誰もが予期せぬ形で訪れた。

昨年7月26日にLINE CUBE SHIBUYA で、約2000名ものファンを抽選で無料招待する形でファンミーティング『與真司郎announcement』を開催。会場ではAAAメンバーもひそやかに見守る中で、自身がゲイであることを告白。ソロアーティストとしての活動を再開することも報告した。“本来の自分”として生きるために選択したカミングアウトは、J-POP界の一線で長年活躍し、多くの人が知るポップスターの告白という衝撃性をもって国内外の多数のメディアで大きく報道されることとなり、いまなお反響を呼んでいる。

あれから、間もなく1年。「なんでも聞いてください」と穏やかにほほ笑む與真司郎は、“名は体を表す”というように、自分の人生を切り開くための“真”の力を“司る人”だ。

イベントではアーティスト活動の再開を伝えたが、そこに至るまでにはキャリアのすべてを捨てる覚悟をもって決意していたカミングアウト。そして「想像以上だった」という発表後の大きな反響の中で、この1年過ごしてきた胸中。久しぶりのツアーへ込められた思いと、アーティストとしての新たな決意を語ってくれた。(全7回の7回目)

──インタビュー特集の最後に、與さんの素顔に触れるパーソナルQ&A企画を全10問やりたいなと思います。今回は後半戦の5問です。Q6:スマホのカメラロールにあるお気に入りの写真は?

やっぱり犬の写真かな〜! 自分が飼っているわけじゃなくて、友達の犬なんだけど、本当にかわいすぎて!

──ご自分の犬ではないんですね(笑い)。

ロッキーっていう名前で、友達が仕事や遊びに出掛けるときに、定期的に預かっているんです。この話はファンのみんなにはしたことがあるので、ロッキーを知っている人も多いんです。ちなみに、ちょうど明日から預かるんですけど、それはおれがどうしてもロッキーに会いたくて預からせてってお願いしました(笑い)。本当は自分でも飼いたいんですけど、どうしても海外を飛び回ってしまうので、いまは無理なんですよね。

──では将来のお楽しみですね。

そうですね! 将来、家族を持って、ここで一生暮らしますっていうマイホームを買える日が来たら、そのときに飼いたいなって思っています。

──Q7:自分にとってのパワースポットは?

いままではLAだと思っていたんですけど、海とサンセットが好きなので、最近はそれさえ見られる場所ならLAでも日本でもヨーロッパでもいい!

──海とサンセットなら、本当に国内外は問わず……ですね。

はい。そういえば、日本は仕事で地方に行く機会はあっても、意外と国内旅行をしたことがないから、してみたいなって思っています。以前、友人がいる石垣島には遊びに行ったことがあるんですけど。

──ツアーで地方に行く機会はあるかもしれないですけど、そのまま観光するのは難しいですよね。

そうなんです。

──国内で行ってみたい場所はありますか?

軽井沢に行ってみたいですね。長野県ですよね。

──Q8:ライブ中のステージドリンクの定番は?

アリーナツアーとかドームツアーのステージに立つときには、緑茶とOS-1(経口補水飲料)を飲んでいました。緑茶で喉を殺菌させて、汗をたくさんかくのでOS-1で水分補給する……みたいな感覚です(笑い)。

──Q9:今回のツアー先で、ご当地グルメで食べたいものはありますか?

ツアーで福岡に行くので、水炊き。最高ですよね! 福岡でたくさん食べたいな〜。

──Q10 今年も折り返し地点ですが、年内に実現したいことは?

世界一周! 自由人でごめんなさい(笑い)。

──いまはリモートもあるから、意外とどこの国にいてもお仕事もできそうですよね。

そうなんですよ。リモートでなんでもできる時代になったので、正直、どこの国にいても音楽を発信することもできるし。もちろん日本には定期的に帰りたいんですけど、これまでは日本とアメリカの行き来ばかりしていたので、ヨーロッパとかオーストラリア、カナダなど、もっとほかの国にも行ってカルチャーを知りたいんです。アメリカで生まれ育ったわけではないけど、LAにはもう8年住んでいて、アメリカのカルチャーにはかなり触れているので。

──自分のことは誰も知らない場所に行って、新しい出会いがあると素敵ですね。

一人旅をしながら、その国の人たちと自然に出会って友達をつくっていきたい。自分をもう一歩成長させるために、もっとさまざまなカルチャーを知って、いろいろな人と知り合って友達になりたいんです。そうすることで、自分をより変えられる気がしています。旅先で動画や写真を撮ったら、ファンのみんなにも見せたいなって思っています!

