上野樹里「自然も豊かで大好きな国」ニュージーランドの巨木「カウリ」を訪ねる

『FRaU』8月号「木と森がつくる、未来。」の特集に合わせて、俳優の上野樹里さんが向かったのは、南半球に位置するニュージーランド。旅をした3月は、ちょうど秋から冬へと移り変わる季節で、昼間の気温は平均20度前後。陽射しは柔らかく、湿度のないからりとした過ごしやすい日が続いた。

今回の旅のいちばんの目的は、世界最古の巨木といわれるカウリの木を見にいくこと。カウリはニュージーランドのみに分布し、現存する最大級の木は「タネ・マフタ」と呼ばれ、その樹齢は2000年以上ともいわれている。

手付かずのまま残る、原始の森「ワイポウア」へ

12年ほど前、ニュージーランド北島に留学した経験のある上野さん。現在、デザイン・ディレクターを務めるブランド〈TuiKauri(トゥイカウリ)〉の由来は、ニュージーランド先住民マオリの言葉で、固有種の青い鳥「Tui(トゥイ)」と、この「Kauri(カウリ)」の木の2つの名前を組み合わせたもの。ニュージーランドの土地からインスピレーションを受け、また上野さん自身の名前に「樹」を含むことから名づけられたものだ。

「ニュージーランドは人々が温かく、食べ物もおいしく、自然も豊かで大好きな国」と語る上野さん。現在ではニュージーランド政府観光局のキャンペーンアンバサダーを務めるなど、何かとこの地とゆかりも深い。

現在、カウリの木が見られるのは、オークランドから車で4時間ほど北上したエリアにあるワイポウアの森。かつてのニュージーランドの原始的な森が手付かずのまま残っている土地だ。実はカウリのある森は、入植者により18〜20世紀にかけて大量伐採された歴史から、今では北島の限られた場所にしか生息していない。ワイポウアの森は、当時も今も周辺に町がないことが幸いし、伐採から免れた。現代まで連綿と続いてきたカウリを中心とした極相林は、どことなく不思議な静けさが漂い、神秘的な空気が立ち込める。

カウリの中でも特に巨大なタネ・マフタは、先住民マオリが森の神として崇め、度々伝説にも登場する神聖な木だ。伝説にはカウリとクジラの友情話もあり、カウリがクジラと互いの肌を交換したというエピソードがある。確かに、カウリの木肌には魚の鱗のような白い斑点があり、クジラの肌はつるつるとしている。

古くから伝わるマオリの伝承話に興味津々の上野さんは「今、カウリの木の保護のために、クジラの骨から取れる鯨油をナチュラルメディスンとして治療していると聞いたことがあります。カウリとクジラの関係は神話だったはずが、現代においても実際に作用しているのがまた神秘的ですね」と目を輝かせる。世界に光をもたらした存在として、「森の神」という名前もそこから名付けられたカウリ。本誌では、その言い伝えの1つ、有名な天地創造の神話も紹介している。

今回は、上野さんが初めて訪ねた原始の森ワイポウアをはじめ、1840年、マオリとイギリスが1つの国を築く礎となったワイタンギ条約締結の地「ワイタンギ・トリティ・グラウンド」など、この土地の歴史と文化に触れ、改めてニュージーランドの旅で感じたこと、自然環境や木に対する思いなどをインタビュー。彼女の旅の様子は6月24日発売の『FRaU』SDGs「木と森がつくる、未来。」でご覧ください。

上野樹里(うえの・じゅり)

1986年、兵庫県生まれ。2001年デビュー。映画『スウィングガールズ』(’04)、ドラマ『のだめカンタービレ』(’06)で人気を博す。以降もドラマ『監察医 朝顔』(‘19)、映画『隣人X 疑惑の彼女』(‘23)など多数出演。

取材協力 ニュージーランド政府観光局

https://www.newzealand.com/jp/

photo:TOMOYO YAMAZAKI styling:CHIAKI FURUTA hair:SHOTARO(SENSE OF HUMOUR) make-up:SADA ITO for NARS Cosmetics (SENSE OF HUMOUR) text & edit:CHIZURU ATSUTA cooperation:Tourism New Zealand

