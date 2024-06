【VRな彼女】2024年冬 発売予定価格:未定

ILLUMINATIONは6月27日、PC VR用シミュレーション「VRな彼女」を発表した。2024年冬発売予定で、価格は未定。

本作は、2023年夏に活動終了となったイリュージョンで「VRカノジョ」の総合プロデューサーを務めたゆなゆな氏によるバーチャルリアリティカノジョ体験ゲーム。今年2月に「note」にて新作を示唆するような投稿をしていたが、今回「VRな彼女」として発表となった。

「VRな彼女」では、ヒロイン・夕陽さくらと一緒に映画を観たり、お風呂に入ったりなど、ふたりっきりのドキドキ体験ができ、“あんなことやこんなこと”までできる「HOS(本能のおもむくまま好きにして)」システムを搭載している。ゲームの詳細は公開されておらず、今後の続報が期待される。

(C) ILLUMINATION, Ltd. All rights reserved.