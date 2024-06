アミノ酸アソートセットがお得に！ディファレント「フードロス対策キャンペーン」

ディファレントは、F&W公式ショップにて、フードロス対策キャンペーンを2024年6月25日より開催中です。

ディファレントは、F&W公式ショップにて、フードロス対策キャンペーンを2024年6月25日より開催中。

キャンペーン内容としましては、F&Wの公式サイトで先着1,000名様に+GシリーズのBCAA及びEAA各2フレーバーずつ、ノーマルのEAAエナジー風味以外の3フレーバーの合計7商品、全てを詰め込んだアソートセットを税込5,000円にて提供します。

お届け重量は約4kg(段ボール等配送用資材を含まず)となります。

F&Wは2021年5月に誕生し、スポーツニュートリションブランドとしてプロテイン・BCAA・EAA、サプリメントなどを展開しています。

F&W公式サイト:https://fandw.jp/

■フードロス対策キャンペーンにつきまして

実施期間:2024年6月25日17:00〜先着1,000名到達まで

【ご応募時の注意点】

購入時に該当のアソートセットを選択いただかないと、フードロス対策用の特別料金が適用されませんのでご注意ください。

必ずカートに該当商品が入っているか、税込で5,000円と表示されているかのご確認をしてください。

