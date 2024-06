新テーマポート「ファンタジースプリングス」のグランドオープンを迎えた東京ディズニーシー。

パーク内では「ファンタジースプリングス」をモチーフにしたメニューも提供されています。

今回は、「ホライズンベイ・レストラン」で提供されている、『塔の上のラプンツェル』の世界観をイメージしたスペシャルセットを紹介していきます。

東京ディズニーシー「ホライズンベイ・レストラン」スペシャルセット

価格:2,740円

提供期間:2024年4月1日〜2024年8月31日

販売店舗:東京ディズニーシー/ポートディスカバリー「ホライズンベイ・レストラン」

ポテトと紫芋の冷製ポタージュハンバーグ、ハニーマスタードソースパンまたはライスレモンクリームのチーズケーキソフトドリンクのチョイス

「ラプンツェルの森」の題材になったディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をイメージしたスペシャルセット。

メインのハンバーグにかかっているのは、ランタンが浮かぶ夜空をイメージしたハニーマスタードソース。

花で飾ったラプンツェルの魔法の髪に見立てたパスタと、ラプンツェルの相棒のカメレオン、パスカルをイメージしたオクラを添えてあります。

ハンバーグはプラス700円でグリルドビーフに変えることができます。

ポテトのポタージュは混ぜると紫色になるサプライズが楽しめる一杯に。

デザートのチーズケーキはラプンツェルの髪をイメージ。

チョコレートやクリーム、アラザンなどでかわいらしくデコレーションされています。

パン、またはライスからどちらかを選べます。

また、ソフトドリンクもチョイス可能。

プラス320円でセットのソフトドリンクをスパークリングドリンクに変えることができます。

(生ビールはプラス370円、スミノフアイスはプラス320円、グラスワインはプラス420円)

『塔の上のラプンツェル』の世界観をイメージ!

東京ディズニーシー「ホライズンベイ・レストラン」スペシャルセットの紹介でした。

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】『塔の上のラプンツェル』の世界観をイメージ!東京ディズニーシー「ホライズンベイ・レストラン」スペシャルセット appeared first on Dtimes.