日本発のハンバーガーチェーン「モスバーガー」と、映画「怪盗グルー」シリーズ最新作に登場する大人気キャラクター「ミニオン」がコラボレーション!

夏にぴったりのグッズと、販売額相当の“お食事補助券”が入った福袋「サマーラッキーバッグ」が発売されます☆

モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」

価格:5,000円(税込)

販売開始日:2024年8月1日(木)〜 ※なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なります

事前予約期間:2024年7月9日(火) 15:00〜7月25日(木)

※事前予約はWEBでの受付のみとなります

※予約期間内になくなる可能性もあります

※予約は1人5個まで可能です

受取期間:2024年8月1日(木)〜8月10日(土)

購入制限:1人5個まで

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(※一部店舗除く

2024年7月19日全国ロードショーされる、映画「怪盗グルー」シリーズの最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』

映画「怪盗グルー」シリーズでお馴染みの大人気キャラクター「ミニオン」とコラボレーションした、夏にぴったりのグッズと、販売額相当の“お食事補助券”が入った福袋「サマーラッキーバッグ」がモスバーガーに登場します!

イルミネーションが贈る映画「怪盗グルー」シリーズで主人公「グルー」の手下として登場したイタズラ好きでコミカルなキャラクター「ミニオン」

子どもだけでなく、大人も含めた幅広い世代に大人気なキャラクターです。

今回「サマーラッキーバッグ」に封入される、”夏の福袋”でしか手に入らないオリジナルグッズは、モスバーガーと「ミニオン」のオリジナルイラストが入った使い勝手のよい4種類の雑貨。

500円×10枚綴りの”お食事補助券”も一緒に、「ミニオン」デザインの専用袋に入れて提供されます☆

ビーチタオル

サイズ:約横80×縦150cm

速乾性に優れ、濡れた身体を包み込める大判サイズの「ビーチタオル」

マラカスを片手に片足を上げる、元気いっぱいな「ミニオン」が大胆にプリントされています。

ふわふわレジャーシート

サイズ:約横140×縦95cm

ウレタン素材のリッチな2人用仕様で、折りたたんで持ち運びしやすい「ふわふわレジャーシート」

様々な表情とポーズをきめる「ミニオン」たちの中に、主人公の「グルー」も描かれています。

クリアレジャーポーチ

サイズ:約横20×縦13×マチ7cm

マチが付いた、大容量サイズの「クリアレジャーポーチ」

カラフルな背景に「ミニオン」たちを描いた、賑やかなデザインがポイントです。

ミニうちわ

サイズ:約直径18cm、もち手11.5cm

軽量で携帯しやすい、小ぶりなサイズの「ミニうちわ」

爽やかなライトブルーを基調にした、夏のおでかけに大活躍してくれるグッズです。

お食事補助券

有効期限:2024年10月31日(木)まで

500円のチケットを10枚綴った、販売価格相当のお食事補助券。

お食事補助券にも「ミニオン」たちのアートが使用されています。

夏のお出かけにぴったりな「ミニオン」たちとのコラボグッズと購入額相当のお食事補助券がセットになった夏の福袋。

モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』がコラボした「サマーラッキーバッグ」は、2024年7月9日15時より予約受付開始です☆

