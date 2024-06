Googleは新型ハードウェア発表イベント「Made by Google」を8月13日に開催すると予告しました。同時に、次期フラッグシップ・スマートフォン「Pixel 9 Pro」らしきデバイスをチラ見せしています。

公式ストア内では「Google Pixel」から始まる12秒間のアニメーションが表示。「醬」(ローマ数字の9)が表示されるとともに、デバイスのボタンが付いた横側と背面のカメラバーが煌めいています。

Learn more and sign up for updates: https://t.co/ZnBcg6S6vK pic.twitter.com/C6Of1L9g4a

三つのカメラが並び、Pixel 8より丸みを帯びたカメラバーは、前に流出した「Pixel 9 Pro」の写真とソックリです。

Made by Googleの基調講演は、Google本社のある米カリフォルニア州マウンテンビューにて、現地時間で8月13日午前10時に開始。日本時間では14日の深夜2時にスタートします。

Made by Google is coming August 13 - and we’ll be showcasing the latest #Pixel devices, the best of Google AI and @Android software updates. Sign up for updates → https://t.co/W5MELxS9fK pic.twitter.com/AHvF2iIXXV

— Google (@Google) June 25, 2024