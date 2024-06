【Prme Video:2024年7月の新着作品】6月27日 公開

アニメ「【推しの子】」第2期(7月4日配信開始)

Amazonは、プライム会員向けの映像配信サービス「Prime Video」において、2024年7月より配信開始となる新着作品を公開した。

7月の新着作品には、いよいよ放送開始となるアニメ「【推しの子】」の第2期が7月4日より登場。さらにアニメ「ラーメン赤猫」は7月5日より見放題最速配信が決定している。そのほかにも様々なアニメ作品、ドラマ、スポーツ番組が配信予定となっている。

アニメ「ラーメン赤猫」(見放題最速配信・7月6日配信開始)

「Prime Video」7月の新着予定作品一覧

映画(国内)

7月1日

・「大名倒産」

・「ファミリア」

7月5日

・「オオカミ少女と黒王子」

・「去年の冬、きみと別れ」

・「僕だけがいない街」

・「マッチング」 *見放題独占配信

7月6日

・「キングダム2 遥かなる大地へ」

7月12日

・「パラダイス・キス」

・「BLEACH」

・「藁の盾」

7月19日

・「おっぱいバレー」

・「散歩する侵略者」

・「ストレイヤーズ・クロニクル」

・「テラフォーマーズ」

・「22年目の告白」

・「パラレルワールド・ラブストーリー」

・「町田くんの世界」

・「ママレード・ボーイ」

7月26日

・「イニシエーション・ラブ」

・「黒執事」

・「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」

・「謝罪の王様」

・「十二人の死にたい子どもたち」

・「舞妓Haaaan!!!」

・「許されざる者(2013)」

・「ワイルド7」

映画(海外)

7月1日

・「Pearl パール」

7月5日

・「TAXI NY」

7月7日

・「96時間」

・「96時間/リベンジ」

・「96時間/レクイエム」

7月10日

・「aftersun/アフターサン」

・「エクスペンダブルズ ニューブラッド」 *見放題独占配信

7月11日

・Amazon Original「タイラー・ペリー 夫がストーカーに変わる時」 (Tyler Perry's Divorce in the Black/アメリカ)*午後4時から独占配信

7月12日

・「DOGMAN ドッグマン」 *見放題独占配信

7月18日

・Amazon Original「マイ・スパイ2 永遠の都へ行く」 (My Spy The Eternal City/アメリカ) *午後4時から独占配信

映画(韓国)

7月28日

・「奈落のマイホーム」

アニメ映画(国内)

7月12日

・「二ノ国」

7月17日

・「劇場版HUNTER×HUNTER ~緋色の幻影~」

・「劇場版HUNTER×HUNTER The LAST MISSION」

7月19日

・「スカイ・クロラ The Sky Crawlers」

テレビドラマ(国内)

7月1日

・「#家族募集します」

・「婚姻届に判を捺しただけですが」

・「この恋あたためますか」

・「GTOリバイバル」

・「持続可能な恋ですか?~父と娘の結婚行進曲~」

・「ドロップ」

・「ながたんと青と -いちかの料理帖-」

・「春になったら」

・「わたし、定時で帰ります。」

7月8日

・「ブラックペアン」

7月12日

・「演じ屋 Re:act」

・「18/40~ふたりなら夢も恋も~」

7月13日

・「恋する警護24時」

・「BG~身辺警護人~」第1章

・「BG~身辺警護人~」第2章

・「マル秘の密子さん」 *見逃し・見放題配信

7月15日

・「あきまへんで!」

・「天城越え(1998年)」

・「天国で君に逢えたら」

・「二十六夜巡り」

・「マラソン」

・「流星の絆」

7月19日

・「しょせん 他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」 *見逃し・見放題配信

7月22日

・「黒の女教師」

・「Stand Up!!」

・「天国に一番近い男-教師編 -」

・「特上カバチ !! 」

・「ハンドク!!!」

・「ブラックボード~時代と戦った教師たち~」

7月25日

・「スカイキャッスル」 *見逃し・見放題配信

7月29日

・「山田太郎ものがたり」

テレビドラマ(海外)

7月5日

・Amazon Original「ミルザープル ~抗争の街~」 シーズン3(Mirzapur/インド) *午前3時半から独占配信

7月11日

・Amazon Original「ソーセージ・パーティー ~理想郷 フードトピア~」シーズン1(Sausage Party/アメリカ) *午後4時から独占配信

7月12日

・Amazon Original「それぞれの家族」シーズン1(Toda Familia Tem/ブラジル) *正午から独占配信

7月19日

・Amazon Original「ベティ ~新たなる日々」シーズン1(Betty La Fea ? La Historia Continua/コロンビア) *午後2時から独占配信

テレビドラマ(韓国・中国)

7月1日

・「三体」

・「先輩、その口紅塗らないで」

・「智異山<チリサン>~君へのシグナル~」

・「魔女は生きている~妻たちの復讐~」

7月8日

・「JunとJun」

7月17日

・「青春ウォルダム~運命を乗り越えて~」

テレビアニメ(国内)

7月1日

・「神之塔 -Tower of God-」

7月3日

・「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」

7月4日

・「【推しの子】」第2期

・「下の階には澪がいる」

7月5日

・「SHY」第2期

・「ラーメン赤猫」 *見放題最速配信

7月6日

・「グレンダイザーU」 *見放題最速配信

・「天穂のサクナヒメ」

・「NINJA KAMUI」

・「僕の妻は感情がない」

7月7日

・「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」

・「杖と剣のウィストリア」

7月8日

・「異世界スーサイド・スクワッド」

・「先輩はおとこのこ」

・「多数欠」

・「黄昏アウトフォーカス」

7月9日

・「義妹生活」

7月10日

・「疑似ハーレム」

・「現代誤訳/超電導会議 ~Documentary of 現代誤訳~」

・「女神のカフェテラス(第2期)」

7月11日

・「異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します~」

7月12日

・「小市民シリーズ」

・「ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで」

・「魔導具師ダリヤはうつむかない」

7月13日

・「異世界失格」

・「エルフさんは痩せられない。 TV放送ver.」

・「菜なれ花なれ」

・「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」

・「真夜中ぱんチ」

7月15日

・「ばいばい、アース」

7月16日

・「ATRI -My Dear Moments-」

・「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦」

・「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 SeasonⅡ」

・「恋は双子で割り切れない」

・「負けヒロインが多すぎる!」

7月17日

・「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?」

音楽(国内)

7月12日

・「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream ? Masterplan”」 *独占配信

スポーツ

7月6日

・「独占密着 那須川天心第4戦、中谷潤人、田中恒成、加納陸出場トリプル世界戦直前SP」 *見放題独占配信

7月13日

・「ボクシングナビ~プレミアムラウンジVol.1」 *見放題独占配信

7月20日

・「Prime Video Presents Live Boxing 9」 *独占ライブ配信

7月3日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」ブラジル代表対コロンビア代表 *独占ライブ配信

7月5日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」準々決勝:グループA1位対グループB2位 *独占ライブ配信

7月6日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」準々決勝:グループB1位対グループA2位 *独占ライブ配信

7月7日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」準々決勝:グループD1位対グループC2位 *独占ライブ配信

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」準々決勝:グループD2位対グループC1位 *独占ライブ配信

7月10日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」準決勝 *独占ライブ配信

7月11日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」準決勝 *独占ライブ配信

7月14日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」3位決定戦 *独占ライブ配信

7月15日

・「CONMEBOLコパ・アメリカ USA 2024」決勝 *独占ライブ配信

7月24日

・「ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024」鹿島アントラーズ対ブライトン&ホーヴ・アルビオン*独占ライブ配信

7月28日

・「ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024」東京ヴェルディ対ブライトン&ホーヴ・アルビオン *独占ライブ配信

ドキュメンタリー(海外)

7月25日

・Amazon Original「シルク・ドゥ・ソレイユ:崖っぷちからの挑戦」(Cirque Du Soleil: Without A Net/アメリカ) *午後4時から独占配信

バラエティー(国内)

7月5日

・「相席食堂」シーズン8

7月17日

・「最続王 続きが気になる実話」 *独占配信

バラエティー(海外)

7月5日8時~

・Amazon Original「ノット・ベリー・グランド・ツアー」(The Not Very Grand Tour/イギリス)

バラエティー(韓国)

7月24日

・「ボクらの恋愛シェアハウス~Boys Love ∞(アンリミテッド)~」

・「ボクらの恋愛シェアハウス2~Boys Love ∞(アンリミテッド)~」

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C)アンギャマン/集英社・ラーメン赤猫製作委員会