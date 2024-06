セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみ

登場時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(スティッチ、エンジェル、リロイ、ジャンバ博士)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーのアニメ作品『リロ&スティッチ』のキャラクターがぬいぐるみになってセガプライズに登場。

「スティッチ」だけでなく「エンジェル」や「リロイ」もラインナップされます。

「スティッチ」たちを作り出した「ジャンバ博士」が展開されるのもポイント。

集めて一緒に飾りたくなるぬいぐるみです!

スティッチ

大きな瞳がかわいい、暴れん坊のエイリアン「スティッチ」

お座りポーズで、耳を広げた姿で登場します。

エンジェル

「スティッチ」のガールフレンド「エンジェル」

カールした長いまつ毛とピンク色のボディがポイントです☆

リロイ

「スティッチ」と似た姿をした、真っ赤な体の「リロイ」

ギザギザの耳やワイルドな表情など「リロイ」の特徴がしっかり再現されています!

ジャンバ博士

「スティッチ」を作り出し、宇宙から逃げ出した「スティッチ」を追うため地球にやってきた「ジャンバ博士」

特徴的な目とカラフルなシャツスタイルが印象的です。

「スティッチ」や「ジャンバ博士」たちのぬいぐるみがセガプライズに登場。

『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみは、2024年6月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

