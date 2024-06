ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月よりゲームセンターなどのプライズに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ポケットモンスター」のグッズがセガプライズに続々登場。

2024年6月は、ポケモンのカラーに合わせてデザインされたプレミアムバスタオルやライジングボルテッカーズのポケモンデザインのリュック、パルデア地方のポケモンたちのティッシュボックスカバーがラインナップされます!

ポケットモンスター プレミアムバスタオル カラーコレクション 〜グリーン&ピンク〜

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約120×2×60cm

種類:全2種(グリーン、ピンク)

ポケモンのカラーに合わせてデザインされたバスタオル第2弾。

グリーンには、バンギラス・サーナイト・レックウザ・クルマユ・ニャオハ・ハラバリー。

ピンクには、プリン・ヤドン・ミュウ・タブンネ・ニンフィア・マホイップがそれぞれデザインされています。

ポケットモンスター プレミアムクールデザインリュック 〜キャプテンピカチュウ&リザードン〜

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約30×15×40cm

種類:全2種(キャプテンピカチュウ・リザードン)

テレビアニメに登場するライジングボルテッカーズの2匹がデザインされたリュック。

黄色と黒の2トーンで描かれたキャプテンピカチュウと、オレンジと黒で描かれたリザードンの2種がラインナップ。

お出かけが楽しくなる、存在感抜群なリュックです。

ポケットモンスター プレミアムティッシュボックスカバー 〜ウパー(パルデアのすがた)/パモット/イッカネズミ〜

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約25×12×15cm

種類:全3種(ウパー(パルデアのすがた)・パモット・イッカネズミ)

人気のティッシュボックスカバーシリーズにパルデア地方のポケモンたちが登場。

ウパー(パルデアのすがた)・パモット・イッカネズミがラインナップされます。

裏側にはポケモンのシルエットと名前がアルファベットで刺繍されています。

バスタオルやリュックなど、日常使いに便利なグッズ3種が登場!

2024年6月より、全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

